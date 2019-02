'A come amore' in biblioteca

La Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica “V. Joppi” propone un incontro intitolato "A come amore", in occasione degli eventi per la tradizionale Festa di San Valentino, che interesseranno i borghi Pracchiuso, Poscolle, Aquileia, Villalta di Udine, il 14, 15 e 16 febbraio, e saranno promossi dall’Associazione “Giulietta&Romeo in Friuli”.



L’Associazione è nata per divulgare la vera storia di Giulietta e Romeo che nacque e si svolse in Friuli come attestano Albino Comelli e Francesca Tesei con il libro "Giulietta e Romeo: l'origine friulana del mito", Maremmi ed. Firenze.



L’incontro, fra storie e laboratori, sarà l’occasione per esplorare il sentimento dell’amore in tutte le sue sfaccettature (per la vita, la lettura, la musica, l’arte, gli animali, l’ambiente…)



L’iniziativa, rivolta alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni, organizzata dalla Biblioteca, a carattere gratuito, avrà luogo presso la Sezione Ragazzi di Riva Bartolini, 3 a Udine, venerdì 15 febbraio 2019 dalle 17.00 alle 18.00, e proporrà tra letture sul tema dei sentimenti e un assaggio di visione del cortometraggio “Dall’incanto magico delle colline friulane la vera storia di Giulietta e Romeo”.



Le illustrazioni dell’albo “Nel mio piccolo grande cuore: i sentimenti cambiano colore” di Jo Witek, Christine Roussey edito Gallucci, 2013 saranno il punto di partenza per realizzare, durante l’attività di laboratorio, un cartellone finale, che verrà poi donato all'Associazione “Giulietta&Romeo in Friuli”.



Per iscrizioni ed informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 04321272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/