“Fai bella l’Italia” fa tappa anche in Friuli Venezia Giulia: domenica 5 maggio (ritrovo alle 9.30 presso il parcheggio della COOP di Azzano Decimo), iscritti e delegati della FAI CISL Fvg daranno avvio alla prima giornata nazionale dedicata alla cura dell’ambiente.



L’iniziativa si terrà presso il Bosco della Mantova a Fagnigola di Azzano Decimo ed, oltre al patrocinio del Comune di Azzano Decimo, vede la collaborazione di Legambiente Pordenone, Eco Volontari Azzano Decimo e Coop Alleanza 3.0.



“Domenica 5 maggio - spiega Onofrio Rota Segretario generale della Fai Cisl - si terrà la 1^ Giornata nazionale della Fai Cisl per la Cura dell’Ambiente, che vedrà mobilitate tutte le Federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale con iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Una giornata ideata per sensibilizzare la cittadinanza verso il rispetto dell’ambiente, che sarà aperta ad altre realtà associative e istituzionali”.



“La FAI CISL – entra nel merito Claudia Sacilotto segretaria regionale del FVG - vuole riportare all’attenzione l’enorme contributo che lavoratrici e lavoratori dell’agroalimentare, della bonifica, della forestazione, svolgono ogni giorno con la loro professionalità per innalzare la qualità del cibo e della nostra agricoltura, per tutelare i sistemi di irrigazione e di gestione delle acque, per mettere in sicurezza il territorio, per agevolare lo sviluppo delle aree rurali, per legare tra loro le filiere multifunzionali del turismo o del legno, per incrementare le opportunità offerte dalla green economy”.



Testimonial dell’iniziativa è Valerio Rossi Albertini, ricercatore del CNR e divulgatore scientifico. “Quella della Fai Cisl – afferma – è un’iniziativa particolarmente lodevole perché evidenzia una sensibilità che le grandi organizzazioni non sempre hanno dimostrato”. Secondo Rossi Albertini è fondamentale concepire la questione ambientale in termini di rete: “Tutti quanti noi siamo responsabili e vittime al tempo stesso dello stato attuale delle cose. Serve un ripensamento complessivo, una nuova mentalità per affrontare le problematiche tutti insieme, mondo del lavoro e cittadini, e anche questa iniziativa è testimonianza di una nuova importante sensibilità”.