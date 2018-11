'Free to Choose' per dire 'no' alla violenza sulle donne

“Free to Choose” alla terza edizione della Settimana contro la violenza sulle donne, promossa dall'assessorato Pari opportunità del Comune di Pordenone con il ruolo di coordinamento delle iniziative realizzate da tutti i Comuni del Pordenonese. Appuntamento domani giovedì 15 novembre alle 11.15 a Palazzo Badini di Pordenone organizzato dalla Cooperativa sociale Itaca: Clelia Delponte, giornalista, dialogherà con la prof.ssa Tindara Addabbo dell’Università di Modena e Reggio Emilia, economista esperta in tematiche di genere, sulla libera scelta dei ragazzi e delle ragazze nella definizione del loro percorso formativo e nella costruzione di quello professionale, senza i condizionamenti legati agli stereotipi di genere. Nel corso della mattinata è prevista una speciale serie di sessioni di gioco a porte chiuse con la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’ISIS Zanussi e dell’IT Moda di Pordenone.

Quello previsto domani è un evento legato al progetto europeo Free to Choose, coordinato dalla Cooperativa sociale Itaca e co-finanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship dell'Unione Europea, che mira a promuovere un cambiamento culturale e comportamentale nei giovani 16-29 anni e negli adulti-chiave coinvolti nelle fasi di transizione e orientamento (dalla scuola secondaria all'istruzione superiore o al mercato del lavoro), portando a una diversa visione delle professioni e delle opportunità lavorative. Il progetto Free to Choose ha sviluppato l'omonimo gioco da tavolo quale strumento innovativo per decodificare, riconoscere e superare gli stereotipi di genere.



Da dicembre a febbraio 2019 tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Slovenia e Portogallo partirà la sperimentazione ufficiale del gioco da tavolo che coinvolgerà centri di aggregazione giovanile, scuole superiori, biblioteche, ludoteche, associazioni ludiche e ambienti informali. Seguirà la fase di valutazione di impatto del progetto a livello sociale.



Il progetto Free to Choose coinvolge una decina di organizzazioni di cinque Paesi europei all’interno di un partenariato che comprende, oltre alla capofila Cooperativa sociale Itaca, Regione Friuli Venezia Giulia Assessorato al Lavoro, Istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità, Ires Fvg, Università di Modena e Reggio Emilia per l’Italia, e poi Mcbit e Nefiks (Slovenia), Opciònate e Università di Valencia (Spagna), Apload (Portogallo) e Mediterranean Institute for Gender Studies MIGS (Cipro).