'Friuli Venezia Giulia. Italian European region' a Udine

Venerdì 15 marzo, a Udine, alle 11 al Caffè Caucigh (in via Gemona 36), l’eurodeputata e componente della commissione Traporti e turismo Isabella De Monte organizza una conferenza stampa di presentazione di “Friuli Venezia Giulia. Italian European region”.



Un evento che, attraverso fotografie, mosaici e prodotti enogastronomici di pregio vuole raccontare il Friuli Venezia Giulia quale regione che racchiude ed esprime al meglio lo spirito più squisitamente e naturalmente europeo.



La mostra si svolgerà il prossimo martedì 19 marzo nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles. In occasione dell’esposizione, organizzata da De Monte in collaborazione con il Comitato regionale del Fvg dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, verranno esposti al Parlamento europeo immagini, testi, mosaici per raccontare le ricchezze della regione a una platea di rappresentanti istituzionali, giornalisti e ospiti di tutta Europa, che poi avrà l’occasione di degustare una ventina di prodotti enogastronomi di eccellenza made in Fvg.