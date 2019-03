'I Giovani e le Scienze 2019' premia gli studenti di Gemona

Premiati per il loro progetto, andranno a Londra a studiare scienza e tecnologia: sono Michele Andreussi, Luca Pellegrini e Clarissa Ciani, studenti liceali dell’Istituto Magrini Marchetti di Gemona. I tre ragazzi hanno presentato il loro progetto “S4=Scaffali Sicuri per la Sicurezza Sismica” a Milano dal 16 al 18 marzo nell’ambito dell’esposizione I giovani e le Scienze organizzata dalla FAST. E la giuria di esperti li ha premiati con la partecipazione a LIYSF, cioè il forum internazionale giovanile della scienza che si svolgerà a Londra dal 24 luglio al 7 agosto.



Nel prestigioso Imperial College della capitale inglese, per due settimane i ragazzi approfondiranno argomenti scientifici, insieme a molti altri giovani provenienti da tutto il mondo. Avranno inoltre l'occasione di presentare il loro progetto: un dispositivo proteggi-scaffali, che ha lo scopo di evitare la caduta di oggetti fragili o pesanti dai ripiani di supermercati e negozi nel caso si verifichi un terremoto. Il dispositivo infatti è dotato di un sensore di accelerazione, che rileva le vibrazioni e invia i segnali a una scheda Arduino: in caso di evento sismico, essa attiva un circuito elettrico facendo scendere una barra che impedisce la caduta degli oggetti dallo scaffale.



Tutto ciò per contribuire a ridurre il rischio di danni a persone e a cose, in ambienti frequentati dalla collettività, promuovendo la prevenzione e la sicurezza sismica.