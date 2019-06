'L'Autolavaggio di Joy e Simone' apre a Lignano Pineta

Domenica 2 giugno è stato inaugurato, sul Lungomare Kechler a Lignano Pineta, un nuovo e moderno autolavaggio con spazzole antigraffio e lucidanti e stazione di ricarica rapida di auto elettriche e ibride PLUG IN.



I turisti a Lignano possono così godersi il sole e il relax sotto l’ombrellone in spiaggia, lasciando l’auto ai giovani Joel Capelli e Simone Versolatto ed ai loro collaboratori, che provvedono al lavaggio esterno con il nuovo impianto Aquarama Stargate 7 e a quello interno e alla ricarica rapida se l’auto è elettrica o ibrida PLUG IN.

La quarta colonnina Repower con tecnologia ABB per la ricarica veloce (22 KW) di auto elettriche acquistata e messa in funzione dalla società Lignano Pineta dal 2016, fornisce un servizio in più ed un impulso all’immagine di Lignano, città dal cuore verde, attenta al suo sviluppo ecosostenibile, sono gestibili e geolocalizzabili tramite la app gratuita di Repower recharge around.



All’inaugurazione per il taglio del nastro erano presenti il vicesindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa, il presidente della società Lignano Pineta Giorgio Ardito, tanti turisti e parecchi clienti del distributore di carburante e autolavaggio Esso all’entrata di Lignano di Joel e Simone, che si sono intrattenuti anche per il rinfresco.

Ardito ha voluto ringraziare citandoli tutti: i tecnici e i professionisti che hanno collaborato per l’ottenimento delle autorizzazioni, i fornitori dell’impianto e delle attrezzature, gli installatori e i collaboratori della società Lignano Pineta.