'La storia scrivila tu' contro il bullismo

"Un percorso di formazione utile e prezioso, che partendo da situazioni di sofferenza generate dal bullismo ha consentito ai ragazzi di esprimersi liberamente, di trasformare quel dolore, spesso sommerso e silente, in una comunicazione positiva. Il lavoro prodotto testimonia che la differenza e le diversità sono il valore di una società e non dovrebbero mai essere oggetto di prevaricazioni e vessazioni, siano esse di natura fisica o psicologica. Purtroppo il bullismo è un fenomeno che, in questi anni, sembra crescere di pari passo con una società sempre più individualista e tesa a una

inquietante ricerca di perfezione che ci vorrebbe tutti belli, bravi e pienamente realizzati. La mostra di oggi è una lezione di umanità, ancora più importante perché è una lezione che proviene

dai ragazzi e si esprime liberamente con il loro linguaggio".



Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, con il vicepresidente Francesco Russo, ha inaugurato oggi a Trieste, negli spazi dell'Assemblea regionale, la mostra "La storia scrivila tu", rassegna di lavori realizzati dagli studenti delle scuole che hanno aderito al concorso artistico "Oltre il bullismo con l'arte del fare".



L'iniziativa, promossa dal Garante regionale dei diritti della persona in collaborazione con l'associazione socioculturale "6idea", si svolge in occasione della celebrazione dei 29 anni della firma della "Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", siglata a New York il 20 novembre 1989.



"L'arte con le sue molteplici espressioni - ha detto Fabia Mellina Barres, Garante regionale dei diritti della persona con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti - diviene strumento e via per stimolare riflessione e confronto, per assumere un atteggiamento positivo e propositivo e contrastare atteggiamenti prevaricatori e violenti".



Allestita negli spazi del Consiglio regionale (piazza Oberdan 6 - primo piano) la rassegna espone i lavori degli studenti triestini dei licei scientifici Galilei e Preseren e dell'istituto comprensivo Roiano Gretta e rientra tra le iniziative legate al protocollo d'intesa promosso dal Garante regionale e sottoscritto da Commissione regionale per le pari opportunità, Corecom FVG, Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e il compartimento regionale della Polizia postale e comunicazioni.



La mostra sarà visitabile sino a venerdì 7 dicembre, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00, da lunedì a venerdì. Le scuole sono invitate a visitare la mostra, previa prenotazione all'indirizzo info@6idea.it, oppure chiamando al 335 6543460. Per info: info@6idea.it, oppure Garante regionale dei diritti della persona, in piazza Oberdan 5 a Trieste, tel. 040 377 3129, email cr.organi.garanzia@regione.fvg.it.