'Magistratura e giustizia di piazza, quale rapporto?': se ne parla a Udine

Il complesso rapporto tra processo, verità e giustizia sarà al centro del prossimo appuntamento con i “Tajus – Aperitivi con il giurista”, organizzati del Dipartimento si Scienze giuridiche dell’Università di Udine. Protagonista dell’incontro, in programma mercoledì 19 dicembre dalle 18 alle 20 a palazzo Kechler, in piazza XX Settembre 14 a Udine, sarà Matteo Claudio Zarrella, magistrato in pensione, autore del dramma teatrale “Quid est veritas?”, che ruota attorno alla Passione di Gesù: un argomento che da sempre affascina i giuristi, in quanto il processo che porta alla condanna a morte del Nazareno costringe ancora oggi a interrogarsi sul ruolo della magistratura e della cosiddetta giustizia di piazza.



L’appuntamento anche in quest’occasione sarà arricchito dalla nuova sezione “Ingegno friulano” del Tajus, che vedrà come ospite l’avvocata Annalisa Sandri, del Foro di Udine, ideatrice del Blog di cucina “Manca il Sale”, che ha acquisito velocemente una visibilità e un seguito significativi.



«Poter dialogare con un Magistrato della cultura e della levatura umana di Matteo Claudio Zarrella – sottolinea Silvia Bolognini, ideatrice dei Tajus e docente di diritto agrario dell’Ateneo friulano, che condurrà l’incontro - è un’ottima opportunità per i nostri studenti, soprattutto per coloro che aspirano a entrare in futuro nei ranghi della magistratura».



Come da tradizione, l’incontro si concluderà con un aperitivo, durante il quale verranno degustati i prodotti di un’azienda vinicola del Friuli Venezia Giulia. I Tajus - Aperitivi con il giurista, hanno infatti l’obiettivo di far incontrare la tradizione del taj friulano e lo jus, cioè il diritto, attraverso occasioni informali di confronto con esperti di fama nazionale e internazionale, incentrate su temi di attualità.