'Non Fare della Tua Vita un Gioco' fa tappa a Gorizia

“Non Fare della Tua Vita un Gioco”, il progetto coordinato da Adiconsum e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS), realizzato in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori AECI Lazio e CODICI, fa tappa a Gorizia.



Il Tour propone attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini, sulla prevenzione del Gioco d’Azzardo patologico, e gira l’Italia con un divertente percorso ludico-esperienziale che consiste in una serie di prove di logica e di abilità, stimolando nei partecipanti riflessioni sul gioco consapevole e moderato.



Sabato 13 luglio 2019, a partire dalle ore 19.00 in Piazza Vittoria, a Gorizia, nell’ambito della manifestazione cittadina “Vittoria d’Estate”, Adiconsum allestirà uno stand presso il quale si svolgerà attività ludica, assistita da personale dedicato, che coinvolgerà sia i singoli cittadini che gruppi organizzati in squadre di 6/8 componenti, e sarà strutturata con un percorso di gioco, informazione e creatività tramite il supporto di roll-up tematici e di "carte gioco” personalizzate che porterà i partecipanti a riflettere in particolare sulle differenze tra il gioco-sport e il gioco d’azzardo, promuovendo l'attività sportiva e i suoi ideali di correttezza, lealtà, sacrificio, trasparenza e rispetto delle regole del gioco.



Nell’ambito del progetto Non Fare della Tua Vita un Gioco, è stato anche lanciato un Instagram Contest per esprimere e trasmettere, attraverso una foto o un video, un proprio pensiero sui valori dello sport rispetto alla negatività del gioco d’azzardo. I primi tre classificati riceveranno in premio una gift card da spendere in un negozio di sport.



Per partecipare al contest, vai su nonfaredellatuavitaungioco.adiconsum.it