'Paesi che Vai' dedica la puntata al Friuli

Domenica 24 febbraio 2019 ‘Paesi che vai’, il programma ideato e condotto da Livio Leonardi, in onda alle 9:40 su Rai1, sarà in Friuli Venezia Giulia, una terra di confine per secoli crocevia di popoli, lingue, religioni e culture.



Situata a nord-est, il Friuli Venezia Giulia si distingue per essere composta da due regioni storico-geografiche e da un paesaggio vario che ospita i picchi delle Alpi orientali, panorami collinari con floridi vigneti, un suggestivo affaccio sul mare Adriatico e la presenza di numerosi castelli.



Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma, medaglia d’oro, della Società Dante Alighieri, per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, ci condurrà proprio alla scoperta di questi affascinanti manieri nati, in molti casi, come fortezze difensive e trasformati in residenze principesche in cui hanno vissuto sia nobili famiglie che hanno combattuto per mantenere il loro potere politico, sia celebri coppie, sia intellettuali in cerca di ispirazione.



Livio Leonardi ci porterà dentro il Castello di Miramare che sorge a picco sul mare sulla punta del promontorio di Grignano, a 7 km da Trieste, residenza voluta dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, fratello minore del più noto Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, come nido d’amore da condividere con la principessa Carlotta del Belgio, figlia del re Leopoldo I, che sposò nel 1857.



Scopriremo con Livio Leonardi anche il meraviglioso affaccio sul mare del Castello di Duino, località più settentrionale della costa mediterranea. Qui la principessa Marie Thurn und Taxis ospitò il poeta Rainer Maria Rilke che vi trascorse vari periodi tra il 1909 e il 1912 e, particolarmente entusiasta delle suggestioni offerte dal paesaggio, cominciò a scrivere le “Elegie Duinesi”.



Spostandosi nella provincia di Udine, Livio Leonardi ci condurrà ancora indietro nel tempo entrando nel Castello di Villalta, mentre nella provincia di Pordenone, scopriremo il Castello di Valvasone che fu la residenza dello scrittore Erasmo da Valvasone.



Ma non è tutto. Durante il percorso, curiosando tra le eccellenze del territorio, conosceremo anche le fasi di lavorazione del caffè e i suoi mille aromi dopo la tostatura. Visiteremo un originale borgo marinaro dove la grappa, che oltre a essere bevuta, viene usata per preparare i dolci.

E infine ci immergeremo tra i sentieri del parco naturale che circonda le alte vette delle Dolomiti friulane, patrimonio UNESCO, un paradiso per l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo.



L'appuntamento con ‘Paesi che vai’ è per domenica 24 febbraio alle 9:40 su Rai1