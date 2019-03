2018 da record per l'Avis Udine

Domenica 17 marzo al centro civico di Pertegada tutti i presidenti delle sezioni comunali dei donatori di sangue dell’Avis della provincia di Udine si sono riuniti nell’assemblea annuale. Il dato relativo al totale delle donazioni che è emerso e va sottolineato è il + 46% a fine 2018.

Con l’impegno di tutti, dal direttivo provinciale ai presidenti delle sezioni comunali Avis, soprattutto grazie alla disponibilità dei donatori, oltre all’efficace strumento della donazione a chiamata, del “pronto Avis” regionale e anche il nuovo sistema di prenotazione interno in funzione sul sito della provinciale Avis (www.avisprovincialeudine.it), si è passati dalle 1.116 del 2017 alle 1.619 donazioni totali a fine 2018, responsabilizzando e rimettendo in attività donatori iscritti che da tempo non donavano ed anche potendo contare su un elevato numero di nuovi iscritti.

Un’associazione, l’Avis di Udine, che con le sue 12 sezioni comunali (Cervignano, Cividale-Premariacco, Gorgo, Latisana, Lignano, Palmanova, Pertegada, Pocenia, Precenicco, Ronchis, Strassoldo, Terzo d’Aquileia) è molto attiva proprio nella raccolta di sangue e derivati.

All’assemblea di Pertegada è intervenuta la presidente Avis Fvg, Lisa Pivetta, che ha espresso la propria gratitudine al presidente provinciale di Udine, Celestino Buffon, e a tutti i donatori avisini per l’impegno e i risultati ottenuti nel corso dell'anno appena trascorso, con l’auspicio di poter continuare senza flessioni anche nel 2019.

L’Avis provinciale vedrà aumentare la “famiglia” delle sezioni con l’imminente nascita della comunale di Udine, in programma nel 2019.

Prossimi appuntamenti per l’Avis: domenica 13 aprile a Precenicco l’assemblea regionale con tutti i presidenti del Friuli Venezia Giulia.