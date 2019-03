29esima Marcia delle Rondini a Cividale

Domenica 17 marzo il Gruppo Podisti Longobardo organizza a Cividale del Friuli la 29°Marcia delle Rondini. La tradizionale camminata primaverile, che, partendo dal Palazzetto dello Sport di via Perusini, si snoda su tre differenti percorsi, da 5, 12 e 25 chilometri, tra le vie del centro storico, fino a lambire le campagne dei comuni di Premariacco e Prepotto. La marcia, che rientra nel calendario F.I.A.S.P. ed è patrocinata dai Comuni di Cividale del Friuli, Premariacco e Prepotto, offre l’occasione per unire al benessere di una mattinata all’aria aperta, l’opportunità di scoprire da vicino le bellezze naturali, storiche e artistiche del territorio friulano. Aperta a tutti, la manifestazione podistica ludico-motoria è valida inoltre per tutti i concorsi internazionali IVV e nazionali F.I.A.S.P., Piede Alato Senior e Giovani. Chiunque può partecipare, con il passo più opportuno e i tracciati da 5 e 12 km sono accessibili anche ai passeggini e ai diversamente abili. Lungo i percorsi poi saranno attivi controlli e ristori, e sarà presente personale addetto per fornire assistenza e supporto a tutti i partecipanti. La manifestazione si concluderà entro le ore 14.30.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalle 8.30 alle 9.30 presso il Palazzetto dello Sport, versando il contributo di partecipazione (soci F.I.A.S.P. € 3,00; soci non F.I.A.S.P. € 3,50). Le liste di gruppo invece potranno essere trasmesse all’indirizzo gplongobardo@gmail.com, riportando per i soci il numero di tesserino e per i non soci l’indicazione della data di nascita. È inoltre possibile seguire le attività del Gruppo Podisti Longobardo su Facebook e ottenere gli aggiornamenti riguardo ai percorsi della Marcia delle Rondini.