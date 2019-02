600mila euro agli studenti

Dopo il Bando Welfare, la Fondazione Friuli ha presentato il secondo bando del 2019 (il terzo sarà il Bando Restauro previsto in marzo), il Bando Istruzione, anch’esso dotato di un budget di 600mila euro grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

La presentazione, presso Palazzo di Toppo Wassermann a Udine, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, del dirigente scolatico di Udine e Pordenone, Dino Castiglioni, del direttore regionale Intesa Sanpaolo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Renzo Simonato, e del presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, testimonia la forte sinergia instaurata tra i maggiori interlocutori pubblici e privati del territorio.

In questa edizione, in continuità con la precedente, si è puntato ancora di più su una formazione fortemente orientata all’acquisizione delle competenze linguistiche e sulle progettualità in grado di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, anche offrendo delle concrete ed efficaci esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Scendono in campo, dunque, le istituzioni, le realtà pubbliche e private, le imprese del territorio, per offrire ai ragazzi una rete esperienziale che riduca il divario, purtroppo tuttora evidente, tra il mondo della scuola e le realtà produttive.

Per il dirigente scolastico degli ambiti di Udine e Pordenone, Dino Castiglioni, il bando Istruzione “permette di fare innovazione attraverso progetti nuovi e di fornire opportunità attraverso il rinnovo della didattica, la conoscenza di nuove lingue e del territorio”.

Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa San Paolo, spiega come Intesa abbia a cuore l’accordo con le scuole di tutto il Triveneto per le quali sono già stati in atto “progetti di alternanza scuola-lavoro, uno dei quali sarà organizzato anche con il Marinelli di Udine, ma anche contro il bullismo.

L’appoggio alla Fondazione Friuli è un modo per fare da volano ai progetti dei ragazzi e delle scuole, che sono un importante motore di crescita di un territorio”.

Per l’assessore Alessia Rosolen “il bando della Fondazione Friuli è l’esempio di come pubblico e privato si possano muovere insieme verso l’ottimizzazione e l’innovazione. La Regione Fvg sta costruendo un accordo col Miur che la porterà a intraprendere un percorso di regionalizzazione dell’istruzione scolastica. L’obiettivo è innanzitutto regionalizzare la regia dell’Ufficio scolastico. Altro obiettivo è la firma di otto delibere che porteranno a convenzioni con le aziende del territorio, per fare alternanza scuola-lavoro, garantire opportunità più ampie ai giovani, aprire un percorso universitario, già in elaborazione con la Scuola superiore di Udine, agli studenti delle scuole superiori più meritevoli”.