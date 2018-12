A Bruxelles con il concorso dell'Aicrre

Un bando in grande stile a favore degli studenti e dell’integrazione europea: l’Aicrre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, lancia il tradizionale concorso per le scuole del Friuli Venezia Giulia, mettendo sul piatto un viaggio nel cuore delle istituzioni comunitarie e sostegni economici.

“Grazie a un’attenzione particolare ottenuta da parte dell’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e della Cassa di risparmio di Gorizia, quest’anno abbiamo potuto incrementare la graduatoria e i riconoscimenti", ha dichiarato il presidente del sodalizio Franco Brussa. "Alla fine investiremo 17 mila euro per portare 40 ragazzi e i loro insegnanti a Bruxelles a conoscere da vicino l’Unione. La trasferta avverrà in pullman in modo tale da rafforzare la conoscenza del territorio ma anche per consentire una sosta alla Banca centrale di Francoforte, sede della Banca centrale. Altri tre scuole che parteciperanno al concorso godranno invece di aiuti finanziari per ben 5 mila euro”.

Il progetto è destinato alle ultime tre classi degli istituti superiori e si divide in due categorie di progetti: uno riguarda la formazione europea offerta ai ragazzi durante l’anno didattico con convegni, visite e interventi di esperti in aula mentre il secondo lascia libertà creativa agli autori. Il tema di fondo che va sviluppato è la consapevolezza di essere cittadini Ue in vista delle elezioni del prossimo maggio.

C’è tempo fino al 19 gennaio per aderire al bando mentre i vincitori saranno resi noti a febbraio. Il viaggio studio si terrà invece dall’8 all’11 aprile e vedrà premiato un plesso per ciascuna Provincia.