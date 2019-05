A Buttrio una camminata notturna tra i vigneti

L’enoturismo incontra il movimento all’aria aperta: le due tendenze del momento si ritrovano assieme alla Fiera Regionale dei Vini di Buttrio (membro dell'Associazione nazionale Città del Vino), con la Pro Loco Buri che ha aperto le iscrizioni per una novità che si augura attrarrà molti appassionati. Infatti il primo giorno della manifestazione, il 6 giugno, avrà luogo la camminata in notturna non competitiva “Con le lucciole tra i vigneti” organizzata insieme a Maratona Città del Vino e Asd Podismo Buttrio.

“Si tratta - spiega il presidente della Pro Loco Emilio Bardus - di una camminata in notturna di circa 3 km sulle colline di Buttrio con pile o luci autogestite. Lungo il tracciato sono previste due soste, una nell’Azienda Agricola Vini Petrucco, l’altra in quella Conte D’Attimis Maniago dove si potranno assaporare i vini di loro produzione accompagnati da prodotto agroalimentari a km 0 preparati da altre aziende agricole della zona che collaboreranno: un modo gustoso per arricchire una serata all’insegna del movimento in compagnia”.

Il tracciato sarà su asfalto, strada sterrata e tra i vigneti (in caso di maltempo ci sarà il supporto di un bus navetta). Necessaria la prenotazione con pagamento della quota d’iscrizione di 10 euro visto che i posti disponibili sono per 50 persone (prenotazioni entro martedì 4 giugno, tutti i dettagli su www.buri.it).

Si partirà dai pressi di Villa di Toppo-Florio, con parcheggio consigliato in via Sottomonte, alle 20.00. Si raggiungerà l'azienda Petrucco alle 20.30 dove si farà una breve giro tra le vigne e una visita in cantina. Poi si degusteranno tre vini accompagnati da altrettanti stuzzichini realizzati da Azienda Agricola Sioni Paolo (via Garzolina,7/2 Buttrio) Mozzarella con alice, Formaggio Latteria 60gg, Formaggio alle erbe aromatiche, Formadi Frant ai fichi; Azienda Agricola Zompicchiatti Dino (Camino di Buttrio) Farrotto alle verdure; Ristoro Agrituristico Piazza Francesco (Via d'Orzano 6 - Buttrio) Bocconcino di cinghiale al Refosco su polentina di farina di mais bramata gialla (Progetto Filiera Territoriale di Buttrio).

Poi, verso le 21.30 si raggiungerà l'azienda Conte d'Attimis Maniago sempre attraverso i vigneti. Nell'azienda si prevede una visita alla cantina e successivamente si degusteranno altri tre vini con i seguenti stuzzichini preparati da Ristoro Agrituristico Cascina Lavaroni (via Peruzzi, 24 Buttrio) Muset on the stick (muset sul steck); Dolce I Bon Bons di Lulù Goloset (biscotti con farina di mais di Buri e ganache al vino di Lavaroni); Frittate con prodotti a km 0 dell’Azienda Agricola Rodaro Graziano e la collaborazione del Ristoro Agrituristico “Tal cur di Buri”.

A seguire rientro a Villa di Toppo-Florio per la conclusione.