A Casarsa arriva Corritalia dell'Aics

Oltre 100 mila partecipanti in 50 città d'Italia: tra queste anche Casarsa della Delizia, luogo scelto nel Friuli occidentale per lo svolgimento della manifestazione nazionale Corritalia dell'ente di promozione sportiva Aics. Si tratta della podistica più partecipata d'Italia, sia per runner che per marciatori: proprio a questi ultimi si rivolge l'appuntamento casarsese, organizzato dall'Atletica Coop Casarsa San Martino insieme a tanti altri enti e associazioni e che si svolgerà sabato 30 marzo dalle 14 con partenza e arrivo dal cortile della scuola primaria di San Giovanni di Casarsa lungo un percorso di 6 chilometri adatto a bambine, bambini e loro famiglie. Inoltre l'Associazione Dog Walking Aics accompagnerà i partecipanti per tutto il percorso, istruendo su come passeggiare con gli amici a 4 zampe.

Prima della partenza si potrà sottoscrivere la quota di iscrizione di 5 euro (3 per i bimbi), che servirà per finanziare progetti didattici delle scuole primarie casarsesi e sangiovannesi, nonché darà diritto alla maglietta Corritalia e al ristoro all'arrivo, che come negli scorsi anni sarà salutare e offerto da Coop Casarsa. Nell'occasione, al termine della camminata, saranno premiate anche le classi più numerose e ci sarà un'esibizione dell'Associazione cinofila di Casarsa. Un'iniziativa che unisce la promozione della salute attraverso il movimento e il mangiare sano alla scoperta della natura del territorio.

La giornata vede la collaborazione in sinergia di Città di Casarsa della Delizia, Progetto Giovani, Atletica San Martino Coop Casarsa, Aics, Avis, Pro Casarsa della Delizia, Par San Zuan, Istituto comprensivo Pasolini, Quelli della notte, Gruppo Cjaminà ridint e Coop Casarsa: ognuno, tramite il proprio ruolo, è fondamentale per la riuscita dell'evento.