A Casarsa... è tempo d'estate

C'è anche la firma della Pro Casarsa della Delizia nel calendario dell'estate di Casarsa della Delizia con due degli appuntamenti tradizionali più attesi: il cinema all'aperto e Calici di stelle, evento dedicata ai vini del territorio, che quest'anno, novità, si amplia con due serate al posto di una.

"Siamo lieti - ha dichiarato il presidente della Pro Loco casarsese Antonio Tesolin - di dare il nostro contributo alla serie di appuntamenti estivi sul territorio in collaborazione con l'amministrazione comunale. Nel Giardino di Palazzo De Lorenzi Brinis nei cinque lunedì di luglio, al tramonto, proporremo film per tutti i gusti e le età, a prezzo popolare per venire incontro alle famiglie. Un'opera invece sarà a ingresso libero, ovvero il documentario Diritti sulle libertà personali e la dignità che ogni essere umano, in quanto tale, deve vedersi riconosciuta, proiezione di grande impegno sociale che realizzeremo insieme a Libera, associazione Nomi e Numeri contro le Mafie - coordinamento del Friuli Venezia Giulia. Il cinema all'aperto, nei mesi estivi, è qualcosa di magico, che ogni anno rinsalda i legami all'interno della comunità davanti al grande schermo. Atmosfera che vogliamo poi riproporre anche con Calici di Stelle, il quale quest'anno raddoppia con un'anteprima il 26 luglio in località San Floriano per poi proseguire il 2 agosto nel giardino del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich nel capoluogo, unendo la degustazione dei migliori spumanti regionali della nostra Selezione Filari di Bolle alla novità della birra artigianale locale, le presentazioni letterarie alla riscoperta di una chiesetta del territorio, quella di San Floriano, senza dimenticare il cavallo di battaglia della nostra proposta, ovvero la musica, che quest'anno vedrà due concerti gratuiti".

Nel Giardino di Palazzo De Lorenzi Brinis i cinque appuntamenti con il cinema all'aperto saranno sempre il lunedì alle 21.15 (ingresso intero 3 euro, under 12 e possessori Carta giovani gratuito). Titoli per tutti i gusti: dalla commedia Book club (1 luglio), al documentario Diritti (8 luglio con ingresso gratuito), al film di animazione Rex - Un cucciolo a palazzo (15 luglio), al dramma Chesil beach (22 luglio) fino alla commedia italiana Ma cosa ci dice il cervello (29 luglio). Come per la rassegna cinematografica invernale c'è il sostegno di Friulovest Banca.

La Pro Casarsa della Delizia, come detto, organizzerà anche l'atteso appuntamento Calici di stelle, in contemporanea con le altre realtà appartenenti all'Associazione nazionale Città del Vino. Venerdì 26 luglio ci sarà l'anticipazione "Aspettando...Calici di stelle" alle 20.30 nell'agribirrificio Romano in località San Floriano: si partirà con la visita guidata alla chiesa della località per poi procedere alle 21.15 con l'incontro con l'autore Matteo Bellotto e le sue "Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia".

Accompagnamento musicale dei Wineplugged e degustazione dei vini della Selezione Spumanti Filari di Bolle 2019 e delle birre dell’Agribirrificio Romano. Le bollicine di Filari di Bolle saranno protagoniste anche dell'evento principale di Calici di Stelle venerdì 2 agosto alle 21.15 nella Cortina di Santa Croce (area verde della biblioteca), con la degustazione che sarà accompagnata dal concerto del Revelation Gospel Project.