A Casarsa fine cantiere per Lalunanuova 2.0

L’associazione “Laluna ONLUS Impresa sociale” ha annunciato che il cantiere de Lalunanuova 2.0, che prevede la ristrutturazione dei due immobili adiacenti alla già presente Cjasaluna a Casarsa della Delizia, sta giungendo al termine. Grazie ai nuovi spazi, partiranno nuove progettazioni educative e attività. Si stima che il cantiere chiuderà a luglio, con una grande inaugurazione ufficiale nel mese di settembre.



Sono già partite le attività di OrtoAttivo, che entreranno a pieno regime con l’avvio della pet therapy, che coinvolgerà asini e cani. Da giugno, inoltre, in occasione della Festa di San Zuan, l’associazione organizzerà delle serate informative per coinvolgere la cittadinanza e il territorio sui propri progetti. La seconda parte dell'anno sarà ricca di novità e iniziative. Prenderà il via, ad esempio, il progetto di Co-housing, che offrirà nuovi spazi abitativi con sette appartamenti.



La campagna di raccolta fondi prosegue e il progetto Lalunanuova 2.0, che conta una spesa di 2 milioni di euro, è già stato in parte finanziato, ma necessita di nuovi finanziamenti.

Chi volesse sostenere l’Associazione di volontariato può fare una donazione tramite conto corrente postale o tramite il sito internet (www.lalunaonlus.it) oppure attraverso il 5X1000, indicando il codice fiscale 91036070935.