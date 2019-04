A Cividale, borse lavoro per i giovani

Il Comune di Cividale del Friuli, anche quest’anno, ha approvato il progetto che prevede le Borse Lavoro per giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Numerose sono le attività e collaborazioni da assegnare ai giovani richiedenti, che dovranno essere residenti a Cividale e privi di occupazione.

“Dopo l’ottimo risultato ottenuto nell’anno 2018 con ben 56 borse lavoro erogate – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Ruolo – ci auspichiamo di proseguire ed incrementare i risultati conseguiti e di offrire sempre più opportunità ai nostri giovani”.

Le attività che i candidati selezionati potranno svolgere comprenderanno svariati ambiti: animazione all’interno del Centro Vacanze estivo, il supporto alle attività della Biblioteca civica, l’apertura al pubblico di mostre, la collaborazione con la Fondazione De Claricini per quanto concerne le attività di valorizzazione dell’omonima Villa; infine varie attività di sostegno ad alcuni uffici comunali operanti nei settori cultura, turismo, stato civile e amministrazione. Oltre alle iniziative promosse all’interno dell’ambito comunale, i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con due realtà esterne del territorio, quali la Casa per Anziani di Cividale del Friuli e la Distilleria Domenis.

“Confermata l’esperienza positiva con la Distilleria Domenis, l’importante novità di quest’anno sarà la collaborazione con la Fondazione De Claricini – mette in luce Ruolo – che ospiterà tre borse lavoro; ringrazio il Presidente della Fondazione Oldino Cernoia per questa opportunità che permetterà ai giovani di approcciarsi ad una realtà culturale a loro non molto nota”.

Le domande andranno presentate entro il 29 aprile all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune, i moduli sono scaricabili dal sito del Comune www.cividale.net.