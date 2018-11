A Cividale due incontri sul disagio giovanile e omofobia

“In seno alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Cividale del Friuli si è colta l’esigenza di ascoltare le famiglie ed i giovani affrontando una tematica delicata e purtroppo ricorrente: il disagio giovanile. Ecco quindi che l’assessorato Pari Opportunità e la Commissione hanno dato vita a due incontri, rivolti tanto ai genitori che ai figli, sulla tematica suddetta” spiega l’assessore Angela Zappulla.

Gli incontri si terranno il 22 ed il 26 novembre, alle ore 18, presso l’aula magna della scuola media “Piccoli” di Via Udine a Cividale del Friuli.

“Dare voce al disagio aiuta a conoscerlo per eliminarlo” afferma Federica Albini, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cividale del Friuli, che spiega che “abbiamo ritenuto importante incontrare i giovani con le loro famiglie per avere un confronto e indicare la via della sicurezza e della serenità. Ringraziamo l’assessore Zappulla per la condivisione ed il sostegno al progetto”.

A condurre gli incontri sarà la dott.ssa Giancola Angelica, “profonda conoscitrice della realtà cividalese in relazione al mondo adolescenziale e alle famiglie – continua la Zappulla – che affronterà il 22 la problematica del disagio giovanile e il 26 il tema dell’omofobia”.

“In particolare la seconda serata vuole essere un momento in cui i giovani ed i loro genitori molto spesso disorientati davanti al tema dell’omofobia possano parlarne e porre i loro dubbi, timori e paure in un dibattito che principalmente vuole portare la conoscenza su un tema che molto spesso è ancora sentito come fonte di disagio e paura nonché di avversione irrazionale basata sul pregiudizio.

Basti pensare che l'Unione europea considera l’omofobia alla stessa stregua del razzismo, della xenofobia, antisemitismo e sessismo”.

“Come assessore di riferimento – dichiara l’assessore Zappulla - ho colto sia la forte richiesta di sostegno alle famiglie nella delicata fase che accompagna la crescita dei nostri figli sia l’input da parte degli istituti scolastici cittadini di approfondire queste problematiche”.

Recentemente, inoltre, “l’ assessorato Pari Opportunità ha voluto sostenere con il Patrocinio del Comune di Cividale ed un sostegno economico una serie di incontri che si terranno presso l’ISIS “Paolino d’ Aquileia” sempre incentrati sull’omofobia dal punto di vista dei giovani. .