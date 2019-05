A Cividale nuovi punti luce, soprattutto nelle frazioni

Ammonta a circa 60.000 euro la somma investita dall’amministrazione comunale di Cividale del Friuli per l'implementazione dell'illuminazione pubblica. Trattasi di una serie di interventi aggiuntivi al project financing di durata ventennale che la giunta cividalese ha già definito con la CIEL di Codroipo, ormai avviata.



“L'implementazione dell'illuminazione pubblica sta interessando diverse parti della città – spiega l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Ruolo - e in particolar modo le frazioni nelle quali è partito già da un anno il progetto di riqualificazione che, ad oggi, ha già portato alla sostituzione di 1.764 punti luce (con sistema di telegestione) su 2855 totali e di 182 sostegni (pali della luce) oltre ad interventi vari su centraline e linee elettriche”.

“Adesso procediamo con fondi aggiuntivi rispetto al project financig proprio con nuovi punti luce” continua Ruolo.



“Un primo intervento è stato effettuato tra gennaio e febbraio 2019 con una spesa di oltre 20.000 euro coperta da un contributo regionale; i nuovi punti luce sono stati installati uno rispettivamente a Purgessimo in Via Ugo Foscolo, a Carraria in Via Druga, a Grupignano in Via Premariacco, due in Strada di Guspergo a Sanguarzo e tre in Via dei Miani a Rualis”.

Sempre nelle frazioni, “è appena partito il secondo intervento finanziato per 40.000 euro con una parte del contributo statale arrivato ai Comuni, anch’esso relativo alla sicurezza - conclude Ruolo – con cui verranno installati ulteriori nuovi punti luce in numero di quattro a Grupignano in Via S. Apollonia, di otto a Rubignacco in Via della Croce, due a Purgessimo in Via Paluz-ingresso Campo Sportivo, ulteriori tre in Via dei Miani, uno in Via Paciani ed infine tre sulla Bretella di Via Carraria”.



“A breve partirà anche il restyling del centro storico che è stato oggetto di valutazione e di approvazione da parte della Sovrintendenza”.