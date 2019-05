A Cividale scatta l'ora del Civigattocane day 2019

Domenica 5 maggio torna il Civigattocane day 2019, a Cividale, l'evento dedicato agli amici a quattro zampe. È ormai risaputo che Cividale del Friuli è la Città amica degli animali ed è proprio qua che verrà ospitata la seconda edizione di questo evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe.



L'evento, che si terrà domenica 5 maggio, interesserà le vie del centro e sarà dedicato al mondo degli animali, con un occhio di riguardo per il mondo canino e felino.



“Si tratta di una manifestazione che è giunta alla sua seconda edizione – spiega Arnaldo Zorzetto, promotore della manifestazione -, e come lo scorso anno è rivolta a tutta la famiglia, quest'anno però abbiamo integrato il mondo canino dedicando loro diverse attività, tanto che abbiamo pensato alla suddivisione del centro di Cividale in quattro settori specifici”.



Il settore 1​ sarà dedicato ai bambini (truccabimbi, gonfiabili e laboratori didattici gratuiti), ai mercatini di oggettistica fatta a mano a tema, Cat&Dog Nails, merende e dolci in tema, mentre il settore 2​ sarà a disposizione per incontri tematici gratuiti con veterinari e professionisti del settore, ai quali si potranno fare domande sui temi trattati.



Il settore 3, una grande piazza sarà predisposta al mondo cinofilo con un ricchissimo programma dinamico, oltre alla possibilità di partecipare insieme al proprio amico a quattro zampe alle varie attività in programma, darà la possibilità di assistere alle simulazioni dei vari nuclei Cinofili (ricerca e salvamento, il corretto approccio del bambino al cane, simulazione di soccorso dell'Ambulanza Veterinaria,...) Ricordiamo che, per partecipare, il vostro amico a quattro zampe dovrà essere in regola con i vaccini ed avere un'età di quattro mesi compiti.



Infine, al settore 4​ troveranno spazio alcune mostre fotografiche e verranno affrontati diversi argomenti argomenti (consulenze terapie non convenzionali, aroma terapia e fiori di bach per gli animali, comunicazione telepatica con gli animali,...).



Nelle vie del centro saranno presenti trovare tante associazioni no-profit che da tutta la regione condivideranno con i visitatori il loro importante lavoro a supporto degli animali meno fortunati.

Insomma, una giornata dedicata alla sensibilizzazione ed alla tutela degli animali, in particolare a favore dei cani e dei gatti che ormai sono considerati membri delle nostre famiglie."



Questo evento è stato possibile riproporlo sopratutto grazie all'interesse che ha avuto lo scorso anno, ma anche al Comune di Cividale che sostiene l'evento insieme a Gattolandiacividale, ANNA Onlus, Arte Cuore e Passione, CTA Natisone che vi invitano a partecipare numerosi anche quest'anno! Per una domenica alternativa ed in buona compagnia.

Per maggiori trovate il programma completo nell'evento di Facebook CIVIGATTOCANE DAY 2019.