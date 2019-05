A Corno di Rosazzo la Finale Regionale Miss Mondo Fvg

Il comune di Corno di Rosazzo per la prima volta ospita la finale regionale di Miss Mondo FVG 2019, la manifestazione si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 18 presso Villa Nachini Cabassi in concomitanza con la 50° Fiera dei Vini.

Dopo un anno di selezioni che si sono svolte in tutta la regione il 12 maggio a Corno di Rosazzo verrà eletta Miss Mondo FVG 2019 che insieme ad altre 6 finaliste partirà per la finale nazionale di Miss Mondo Italia che si svolgerà a Gallipoli il 15 giugno. Le prefinali nazionali si svolgeranno a Gallipoli da venerdì 31 Maggio a lunedì 3 Giugno, la semifinale si svolgerà presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli.

Miss Mondo è il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso del mondo. Il Concorso costituisce per le concorrenti dotate di talento, intraprendenza e personalità, un'importante vetrina nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della televisione e dello spettacolo.

Ospiti della finale Nazionale Gli ospiti ufficiali già confermati che caratterizzeranno la serata finale sono: Giorgia Palmas presentatrice, il comico Pino Campagna, la cantante Bianca Atzei, il più volte campione del mondo di nuoto Filippo Magnini e Luca Abete di Striscia la Notizia.

La giornata delle miss sarà articolata tra shooting fotografici, sfilate di moda, passaggio giuria tecnica e prove.

Un momento importante sarà alle ore 14.30 quando all’interno della sala di Villa Nachini Cabassi si svolgerà il convegno proposto dall’Associazione IoTuNoiVoi Donne Insieme dove la dott. Baldacci parlerà del Centro Antiviolenza e del tema attuale della violenza contro le donne, il convegno è aperto a tutti.

La manifestazione è stata voluta e sostenuta in particola modo dal Comune di Corno di Rosazzo, la Fiera Dei Vini, Villa Nachini Cabassi e il Gruppo Viticoltori dei Colli Orientali.

Durante la finale sul palco oltre alle modelle saranno presenti: il cantante Loris Venier della The Groove Factory, Andrea Michelutti con il sassofono e Simone Covassi al pianoforte. Le modelle sfileranno con abiti proposti da Les Cocottes Noires e gli occhiali dell’ Ottica 10 di Cividale del Friuli, la moda primavera estate di I Bressan di Gradisca. Non possono mancare in passerella i gioielli di Piero De Martin e Moreno Barachino.

A curare il make-up, le acconciature e il backstage delle finaliste saranno presenti la Nujè Academy e Ondina Equipe.

Miss Mondo FVG 2019 verrà incoronata da Moreno Barachino che ha realizzato la nuova corona di Miss Mondo FVG richiamando il re dei fiumi friulani il Tagliamento.

Miss Mondo FVG è un esclusiva dell'Agenzia Mecforyou ed è una vetrina per il mondo della moda e dello spettacolo, offre diverse occasioni lavorative alle partecipanti grazie a preziose collaborazioni.





Le finaliste regionali:

Da Gorizia: Nicole Plazzi (Estetista di Gorizia), Natalia Di Piero ( studentessa 18 anni, di Gorizia)



Udine:

Arianna Oian (Udine)

Alessandra Blasizza (Povoletto)

Anna Durì (Castions di Strada)

Arianna Sgarbossa (Udine)

Elena Tomasini (Ragogna)

Elisa Saro (Fagagna)

Gaia Cortese (Udine)

Jennifer Pavesi (Terzo D’Aquileia)

Mihaela Macnovit (Tolmezzo)

Nicole Sartore (Codroipo)

Serena Battiston (Palazzolo dello Stella)

Vania Sofia Mattina (Ovaro)



Pordenone:

Clara del Molin (Aviano)

Marta Sartori (Sacile)

Roberta Chierusin (Pordenone)

Sarah Pessot (Brugnera)

Serena Cover (Pordenone)



Padova:

Alessandra Merola (Abano Terme)

Venezia:

Rebecca Bonini (Mestre)



Miss Mondo Italia ha lo scopo di selezionare la ragazza che rappresenterà l'Italia alla finale di Miss World il concorso di Bellezza e di Talento più antico e prestigioso del mondo che coinvolge 140 Nazioni. Si contraddistingue con l'obiettivo: "Beauty with a purpose". L' iniziativa umanitaria "La bellezza per uno scopo", nasce dall'idea di Julia Morley Presidente di Miss World. Miss World si distingue grazie alle cospicue donazioni fino a miliardo di dollari a favore dei bambini bisognosi.