A Fossalon il radar più avanzato di tutta Italia

Fossalon avrà il radar più potente di tutta la penisola per le previsioni metereologiche a beve termine. Le attrezzature di cui sarà dotato consentiranno anche di fornire utili informazioni sulle allerte quali le grandinate, le nevicate e i temporali forti. E sarà pronto tra un anno. A confermarlo il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che proprio stamattina assieme al direttore regionale della Protezione Civile, Amedeo Aristei, e al direttore del Nue 112, Nazzareno Candotti, ha consegnato i lavori alla ditta che ha vinto l’appalto. Per la riparazione del radar, fermo dal 2014, la Regione investirà circa 1,8 milioni di euro mentre le opere verranno completate in circa 52 settimane, quindi con una conclusione stimata attorno a settembre 2020. Un radar progettato negli anni ’90 e che, nonostante i continui aggiornamenti, ha ora bisogno di un intervento straordinario affinché possa operare con più efficacia ed operatività. Il suo utilizzo è legato all'analisi dei parametri meteorologici finalizzati all'osservazione in tempo reale e alla realizzazione di previsioni a breve termine di fenomeni quali grandinate, nevicate e forti temporali.

Al terminedei lavori, la copertura garantita sarà non solo di tutto il territorio regionale ma anche delle aree limitrofe, potendo monitorare situazioni ad oltre 300 chilometri di distanza. Il radar di Fossalon diventerà uno dei più performanti a livello italiano sia per la tecnologia software sia per quella hardware utilizzate. Ma con i fondi che la Protezione Civile ha messo in campo potrà essere manutenuto anche un altro radar installato all’arrivo della cabinovia del monte Lussari che, con quello di Fossalon e quello posizionato sul monte Zoufplan, costituisce un asse importante.

"Questo è un intervento estremamente importante - ha ricordato il vicegovernatore - compiuto grazie ai fondi messi a disposizione dalla Protezione civile regionale per riqualificare delle attrezzature che, una volta in attività, ci permetteranno di compiere un deciso passo in avanti grazie ad una tecnologia unica n