A Friuli Innovazione le idee prendono forma in soli due giorni

Per dare vita ad un’idea o concretizzare un progetto bastano soltanto due giorni. E questi due giorni saranno il 18 e il 19 dicembre, date nelle quali l’incubatore e acceleratore di impresa Friuli Innovazione ospiterà il workshop gratuito “Fast Prototyping. Dall’idea al prototipo in meno di due giorni”.



Udine diventerà la casa dove imprenditori o aspiranti tali, startuppers, professionisti, studenti e appassionati di innovazione di tutte le età e con le esperienze più disparate, provenienti da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, si incontreranno per imparare a sviluppare la propria idea o progetto in tempi brevissimi grazie alle tecniche del Fast Prototyping.

Ma non solo. Grazie alle parallele attività di networking e confronto, i partecipanti avranno anche la possibilità di promuovere la propria idea, trovare nuovi soci o incontrare potenziali finanziatori: l’obiettivo di Friuli Innovazione, infatti, è, ancora una volta quello di valorizzare un territorio allargato, favorendo sinergie e la nascita di nuovi team e startup, potenzialmente internazionali.



Il workshop vedrà la partecipazione degli esperti sloveni di PiNA, attivi in oltre 30 paesi nel mondo, specializzati nei metodi di apprendimento non formale per guidare team eterogenei nella definizione di obiettivi e risultati concreti. Saranno loro ad accompagnare i partecipanti a capire come è possibile concretizzare qualsiasi progetto attraverso l’approccio del Design Thinking e le tecniche di Fast Prototyping (prototipazione rapida).

Prototipare e testare rapidamente un’idea è infatti uno dei cardini del Design Thinking. In particolare, la prototipazione rapida permette di esplorare velocemente nuove idee e validare diverse scelte mantenendo il focus sull’utente. Durante il workshop, i facilitatori di PiNA forniranno ai partecipanti tutti i fondamenti teorici e le tecniche per prototipare in tempi molto brevi, scegliendo di volta in volta il livello di fedeltà adeguato al progetto e capendo, in uno spettro che va da prototipi di carta a prototipi scritti in codice, come è meglio investire il tempo.



L’evento è completamente gratuito (previa registrazione) in quanto iniziativa di CAB (Crossborder Acceleration Bridge), innovativo progetto di accelerazione transfrontaliera finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia- Slovenia 2014-2020, che lavora con approccio transfrontaliero per definire un programma di accelerazione che renda le imprese più competitive sui mercati internazionali.



I posti sono limitati. Per iscriversi è sufficiente andare su Eventbrite e cercare “FAST PROTOTYPING”. Per finalizzare l’iscrizione ai partecipanti è richiesta la compilazione di una application form.



Poiché i partecipanti arriveranno da diversi paesi europei l’evento si svolgerà in lingua inglese: un’occasione unica per mettersi in gioco e formarsi sul campo a costo zero.



Per informazioni > https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/eventi/workshop-fast-prototyping/