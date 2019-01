A Gemona si celebra l'Epifania del Tallero

Dame, conti, cavalieri, armigeri e popolani popoleranno Gemona il giorno dell'Epifania come vuole la tradizione. E' tutto pronto per la Messa del tallero, una delle manifestazioni più significative dell’Epifania in Friuli, con il corteo che, com’é nella tradizione, partirà da palazzo Boton, sede del Municipio, per arrivare in duomo percorrendo la ricostruita via Bini.

Qui il sindaco, simbolo del potere temporale, donerà il tallero d’argento al celebrante, cioé al rappresentante del potere spirituale della cittadina, rilanciando la collaborazione tra i due poteri.



Come ogni anno il Comune e la Pro Glemona organizzano l'evento che è un vero e proprio tuffo nel passato. L'antica tradizione dell’epifania gemonese, la Messa del Tallero, si svolge in Duomo almeno dal 1760, su testimonianza del notaio Gio Maria Rossi (conservata nell’Archivio di Stato di Udine), attivo a Gemona nella metà del XVIII secolo, dove si legge “[I rappresentanti della comunità] il giorno dell’Epifania, venivano incensati doppo che si portarono all’altare al baccio della pace ed a fare offerta al reverendissimo signor arciprete”. Durante il sacro rito la comunità civile, rappresentata dal sindaco, offre un dono concreto alla comunità religiosa, nella persona dell’arciprete: si tratta di un Tallero d’argento di Maria Teresa d’Austria, quale segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale. La celebrazione è oggi preceduta da un corteo storico che, partendo dalla loggia di palazzo Boton, attraversa via Bini per andare a raggiungere il Duomo di Santa Maria Assunta.



Programma edizione 2019:

dalle 9.50 arrivo dei nobili di Gemona e degli altri gruppi storici in piazza del Municipio. Presentazione del Tallero.

A seguire, corteo verso il Duomo per la celebrazione della Messa del Tallero (ore 10.30).