A Gorizia, è il momento di Pollice Verde

Attesa come la Primavera, da domani a domenica 7 aprile ritorna in Fiera a Gorizia Pollice Verde, mostra–mercato dedicata al giardino, all’orto, al verde urbano, all’ecologia e a tutto ciò che significa vivere all’aria aperta, quindi anche promozione di percorsi turistici e naturalistici alla scoperta del territorio, della flora e della fauna… Il taglio del nastro della 15esima edizione è in programma per le 11.30 con i saluti del Presidente di Udine e Gorizia Fiere Luciano Snidar e delle istituzioni partner della manifestazione: Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste Gorizia e Comune di Gorizia. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 20 per tutte le tre giornate. L’ingresso, come da tradizione è libero.

Nel quartiere fieristico di via della Barca, sono presenti 100 espositori italiani (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto…) e sloveni con rose, orchidee, camelie, ginestre, azalee, anemoni, rododendri, gerani, tradescanzie, bulbi, sementi e ortaggi, piante tintorie, piante officinali, aromatiche e succulente, piante da interno e da esterno, agrumi e piante da frutto, piante da frutto antico, piante grasse e bonsai, arredo giardino e oggettistica, attrezzatura per la cura e la manutenzione dell’orto e del giardino, ecologia, e molto altro.

Il giardinaggio, si sa, fa bene alla salute e all’umore e Pollice Verde lo dimostra richiamando ogni anno tantissimi visitatori molto predisposti all’acquisto e alla ricerca di consigli e indicazioni per scegliere la pianta ideale. Infatti, per migliorare il pollice verde, occorre partire da una semplice e basilare considerazione: non scegliere la pianta più carina, ma quella più adatta alla propria casa, alle caratteristiche del terreno e alle nostre abitudini.

Pollice Verde richiama l’attenzione di adulti e bambini grazie alle attività di Verde Pollicino che, con il gioco e i laboratori didattici, imparano a conoscere la natura e a rispettarla attraverso percorsi e iniziative alla scoperta di parchi, giardini, territorio, flora e fauna.

Maggiori info e tutti gli appuntamenti a programma su www.udinegoriziafiere.it