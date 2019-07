A Gorizia l'unica pastasciutta antifascista internazionale

Visto il grande successo dell’anno scorso, ritorna a Gorizia, domani, la ‘Pastasciutta Antifascista’. Questa seconda edizione è organizzata in collaborazione con Nova Gorica e si svolgerà in piazza Transalpina – Trg Evrope: transfrontaliera dunque nello spirito gioioso e spontaneo di amicizia e condivisione, oltre che nella logistica dell’allestimento di tavoli e panche per circa trecento persone a cavallo del confine ‘che non c’è’.

È stato attuato un importante sforzo organizzativo, vista la già prevista e sorprendente partecipazione di cittadini italiani e sloveni ed in considerazione del numero di adesioni – finora circa quattrocento - e di prenotazioni che continuano peraltro a pervenire di giorno in giorno.

Per esprimere la vicinanza alla manifestazione, il cui significato civile va ben oltre qualsiasi considerazione partitica e si collega ai valori espressi dalla nostra Costituzione, il Consiglio di Zona Isontino di COOP Alleanza 3.0 ha deciso di fornire agli organizzatori e ai partecipanti prodotti alimentari a marchio coop, piatti e posate biodegradabili e compostabili e il caffè finale.

La Pastasciutta Antifascista avrà inizio attorno alle 20, in concomitanza con le tante iniziative analoghe che si svolgono in Italia nella stessa data. La partecipazione, che prevede un contributo di 5 euro a copertura delle spese, va comunicata per ragioni organizzative via sms o whatsapp al numero 347 0404682, specificando nome e numero dei partecipanti. Questo l’elenco degli organizzatori e delle adesioni finora confermate:

agorè

Anpi Udine

ANPI VZPI Gorizia-Gorica

Arci Comitato Territoriale Udine

Borghi

Casa del Popolo

Circolo ARCI Skianto!

Comunità Nove Itaca

Caffè Esperanto

Ekostandrez

Forum Gorizia

Get Up¡

goriška.si

Gorizia c’è

Gorizia è TUA

Gorizia News & Views

Gorizie

Il dialogo creativo

Kulturni dom Gorica

La Sinistra

Levica Goriška

Monfalcone meticcia

Območno ZB NOB Nova Gorica

Partito Comunista Gorizia

Partito Democratico Gorizia San Floriano

Partito Democratico Gradisca d’Isonzo

Potere al Popolo Isontino

Percorsi Goriziani – Laboratorio di cittadinanza attiva

Piazza Traunik Blog

Rifondazione Comunista

Ronchi dei Partigiani

Verdi FVG