A Gorizia scatta Vittoria d’estate

“C’è festa in città”: questo il sottotitolo della quarta edizione di Vittoria d’estate, il maxi contenitore di eventi che porterà musica, spettacoli, sfide sportive ed enogastronomia in piazza Vittoria a Gorizia da giovedì 11 a domenica 21 luglio. Undici serate all’insegna del divertimento e dell’energia, con la formula collaudata che vede le società sportive del territorio protagoniste arricchita da una lunga serie di appuntamenti per tutti i gusti.

Tanti eventi quindi, ma anche la volontà di mandare chiari messaggi a favore del fair play e dello sport sano, con progetti ad hoc. La regia dell’evento è dell’associazione Smilevents, in collaborazione con il Comune di Gorizia e il sostegno della BancaTer. In piazza Vittoria sarà allestito il campo joker floor di 30 metri per 15 su cui si svolgeranno le attività, con una tribuna per assistere comodamente seduti. Oltre 30 le società sportive che si alterneranno, per un totale di 70 ore di attività. Riconfermato il torneo di calcio a cinque, per il quale sono già aperte le iscrizioni, arricchito da un quadrangolare al femminile.

Vittoria d’estate 2019 includerà tanti eventi che faranno la differenza. La sera dell’inaugurazione si esibirà la cantante goriziana Margherita Pettarin, poi ci sarà uno spettacolo di magia che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Venerdì 12 invece spazio alla bellezza, con una tappa regionale del Concorso Miss Blu Mare, legato alla compagnia navale MSC, che regala alla vincitrice regionale una crociera indimenticabile.

Attesissimo lunedì 15 lo spettacolo degli irresistibili cabarettisti triestini Maxino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno. Per la prima volta »in trasferta« a Gorizia. La scaletta, assolutamente improvvisata, proporrà i dissacranti sketch con la solita modalità live dei Crampi Elisi. Verranno passati in rassegna i “classici” tratti dai video di youtube che hanno avuto più successo negli anni, passando da “Che zimon”, ad “Ailo”, da “Mary Poppich” alla più recente “Bohemian Raznici”.

Come sempre sarà attiva la app iMaxino che permetterà di ricevere in tempo reale le richieste del pubblico. Non mancheranno ovviamente alcuni dei personaggi creati da Maxino e Furian, potranno quindi esserci le incursioni di Uolter, Trump, Zdenko, Dipiazza, Trump o Tepano. Tutta la serata sarà quindi all’insegna del music-cabaret con un occhio importante all’improvvisazione. Spazio anche alla “canzone espressa”, ovvero il brano creato ad hoc da Maxino raccogliendo le parole del pubblico.

Mercoledì 17 la terza edizione di Fit to be, organizzata dal Leo Club Gorizia, richiamerà a raccolta tutti coloro che lo sport lo amano e che desiderano mettersi alla prova in una nuova disciplina sportiva. E nel weekend due eventi imperdibili: sabato 20 la seconda edizione goriziana dell’adrenalinica Zombitalian Run, la corsa piu’ pazza in assoluto, e domenica 21 la rilassante e divertente passeggiata in compagnia dei propri amici a quattro zampe Dog City Run, non competitiva, su un percorso di circa 4 chilometri dedicato e in sicurezza. Tre i chioschi engastronomici che saranno allestiti in piazza nell’area relax “Mind and enjoy”.

Vittoria d'estate è stata presentata in Comune dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, dal vicesindaco con delega allo sport, Stefano Ceretta, dall'assessore comunale al benessere degli animali Chiara Gatta, dalla presidente dell'Isig, Michela Cecotti, e dai rappresentanti della Smilevents.