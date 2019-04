A lezione da Zorzi, Sintini, Martelossi e Cortese

Il successo di un’organizzazione dipende in larga parte dai suoi leader, ma un leader senza follower è destinato a fallire. Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, racconterà la rete invisibile di relazioni fra l’allenatore e la squadra e fra il manager e il suo team di lavoro nel corso del workshop “Followership: l’altra dimensione della leadership, prospettive a confronto”, in programma lunedì 8 aprile alle 18 a Udine, alla Casa della Contadinanza, in piazzale del Castello 2.

Ospite speciale della serata sarà Andrea Zorzi, uno dei più noti pallavolisti della generazione dei fenomeni, giornalista e attore, che condividerà la propria esperienza con Alberto Martelossi e Riccardo Cortese, rispettivamente coach e giocatore dell'Apu Gsa.

La metafora sportiva sarà poi tradotta in ambito aziendale da Jack Sintini, campione di volley e attualmente Sales Manager Randstad Sport Randstad HR Solutions, che spiegherà come il singolo possa contribuire a realizzare il disegno della propria azienda. Compatibilmente con i propri impegni professionali, porterà il proprio saluto e presenzierà alla cena di gala anche il presidente bianconero Alessandro Pedone.

Programma: alle 18 accredito e welcome drink; alle 18.45 aprono i lavori Michael Jvancich (Area Manager Randstad) e Davide Micalich (AD e General Manager Apu Gsa Udine); alle 19 workshop a cura di Andrea Zorzi, Jack Sintini, Alberto Martelossi e Riccardo Cortese; alle 20 chiusura dei lavori e cena.

Randstad è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.826 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2018 23,8 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, conta a oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. E' la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS (Gender Equality European & International Standard) in materia di “pari opportunità”. Per maggiori informazioni: www.randstad.it