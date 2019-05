A Lignano ha aperto il primo salone da spiaggia

Bellezza ed eleganza non vanno affatto in vacanza. Anzi seguono tutti gli ospiti che questa estate sceglieranno Lignano Pineta per le loro ferie. Qui, infatti, sul lungomare Kechler ha appena aperto la prima parrucchiera da spiaggia della capitale balneare friulana. Si tratta di Al 22 Bottega Capelli, ideata da Laura Paulitti, professionista presente a Pineta per lunghi anni e che ora gestisce il proprio salone a Sabbiadoro. La dépendance è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20, per un taglio o una semplice piega, per essere sempre perfette anche sotto l’ombrellone oppure per prepararsi all’ora dell’aperitivo. All’inaugurazione sono intervenuti il vicesindaco Alessandro Marosa e il presidente della Lignano Pineta Giorgio Ardito. Questo salone da spiaggia ha un’altra particolarità: infatti ha conseguito la certificazione Lifegate per impatto zero: ha cioè compensato la propria produzione di anidride carbonica con crediti da interventi per la creazione e la tutela di 2.807 mq di foreste in crescita in Madagascar.