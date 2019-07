A Lignano moda, creatività e glamour

È iniziato il conto alla rovescia per l’11esima edizione di Moda d’Autore e la 19esima di Lignano in…Moda! A Lignano Sabbiadoro, dal 24 al 26 luglio, tre giorni dove moda, creatività e glamour, saranno protagonisti grazie a questi due importanti appuntamenti, organizzati dall’agenzia “modashow.it”, con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, dell’Agenzia Turismo Fvg e di Cna Federmoda.

Per Moda d’Autore 2019, a Lignano arriveranno stilisti per partecipare a questo importante concorso ideato dall’agenzia “modashow.it”, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività e il talento di stilisti emergenti.

Questi i finalisti: Greta Ballerini di Lana (Bz), Afra Battistella di Pasiano di Pordenone (Pn), Lucia Caprì di Sarzana (Sp), Natale Carmelo Mazzucca di Cosenza, Giorgia Cavina di Ozzano dell’Emilia (Bo), Svetlana Cheshenova di Ronchi dei Legionari (Go), Salomi Curic di Pramaggiore (Ve), Anna Deleo di Udine, Sonia Flauto di Sassari, Deborah Gamberini di Ferrara, Arabella Gibin di Chioggia (Ve), Giorgia Giudice di Aprilia (Lt), Miriam Marega di Gorizia, Sara Marson di Grado (Go), Sara Martin di Venezia, Fabiola Melendugno di Caneva (Pn), Roberta Prato di Ladispoli (Roma), Elise Specogna di Tavagnacco (Ud), Giulia Toso di Jesolo (Ve) e Carmen Vulcano di Sant’Agata di Militello (Me).

Durante la finale sarà dedicata una sezione, fuori gara ai “Gioielli d’Autore” dove sfileranno creazioni di Leonardo Appio, Alessia Catuogno, Sofia De Colle, Paola Pettoello e Stefano Temel. La “Terrazza a Mare”, locale simbolo di Lignano, grazie alla collaborazione della “Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.”, anche quest’anno sarà il quartier generale dell’organizzazione ed ospiterà la sfilata “Finale” e, grande novità di questa edizione, anche la sfilata di “Lignano in…Moda”.

Due saranno le giornate dedicate alla finale: mercoledì 24 luglio (alle 21), la giuria, composta da giornalisti, operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara; giovedì 25 (alle 21) la sfilata di moda con le creazioni dei concorrenti al termine della quale si conosceranno i nomi dei vincitori di “Moda d’Autore 2019”. Venerdì 26, la suggestiva passeggiata sul mare, alle 18 ospiterà il tradizionale appuntamento con “Lignano in..Moda”, evento attesissimo in Città che comprenderà una sfilata con le creazioni dei finalisti/vincitori e ospiti di “Moda d’Autore” e le proposte di alcuni commercianti della Città e del comprensorio.

“Moda d’Autore”, è presente anche sul web con il sito www.modadautore.com e la pagina facebook www.facebook.com/modadautore che offre notizie ed aggiornamenti sulla manifestazione.