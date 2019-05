A Monfalcone la conferenza 'Petrolio e puzza di zolfo'

Nell’ambito del riscaldamento globale, di cui si parla molto in questo periodo, è risaputo che l’uso dei combustibili fossili, petrolio in primis, sia una concausa non indifferente.

Il nostro mondo oggi va a petrolio e sarà così ancora per un po’.

Durante la conferenza ‘Petrolio e puzza di zolfo’, Aldo Vesnaver tenterà di fare chiarezza sull’argomento e di distinguere tra conoscenza scientifica, esigenze pratiche e disinformazione.

Nonostante negli ultimi decenni si sia parlato molto di petrolio, non sempre lo si è fatto in modo attendibile.

Aldo Vesnaver si è occupato direttamente del tema in questione, essendo dirigente di ricerca presso Ogs ed è stato per molti anni ricercatore presso Saudi ArAmCo, la maggior compagnia petrolifera del mondo.

L’incontro, libero e gratuito, si terrà l’11 maggio presso la sala conferenze del Palazzetto Veneto di Monfalcone, alle 17.30, ed è organizzato dal gruppo Cicap Fvg.