A Monfalcone la giornata per il risparmio energetico

Continuano le proposte di Scienza Under 18 Isontina per i docenti e gli studenti della provincia di Gorizia. Anche quest’anno il sodalizio aderisce all’iniziativa proposta dalla trasmissione Caterpillar di RAI Radio2 ‘M’illumino di meno’ in occasione della campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico. In collaborazione con il Comune di Monfalcone il 1° marzo, Giornata del Risparmio Energetico, l'associazione organizza: ‘M’ILLUMINO DI MENO – 2019’, un incontro – performance sulla luce e il risparmio energetico per studenti, docenti e cittadini. Aprirà la mattinata il coro della scuola primaria di Fogliano Redipuglia che, sotto la guida della maestra Siriana Zanolla, presenterà alcuni brani sui temi del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente. Seguirà ‘La luce è leggera, anche sulla bolletta’, una presentazione particolare di scienza giocosa, accattivante e interattiva, che coinvolgerà attivamente i ragazzi, proposta dagli Scienziati pazzi: bosone, fotone, elettrone, neutrone e protone di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

L’ attività si svolgerà presso il Centro Giovani Innovation Young, in viale San Marco, 70 a Monfalcone; l’accesso sarà libero e gratuito anche se su prenotazione.

Il Servizio Guide e Accoglienza sarà come sempre a cura degli studenti dell’ISIS ‘Pertini’ Indirizzo Turismo di Monfalcone.

Tutte le attività che quest’anno sono proposte alle scuole da Scienza Under 18 Isontina rientrano in un vasto progetto che ha ricevuto il riconoscimento e un finanziamento da parte della Regione FVG e sono state inserite dalla Tesi Local Program Committee fra i progetti e gli eventi proESOF Trieste 2020 - Euroscience Open Forum.