A Natale s'illumina Porta Villalta

In occasione del Natale, la Torre di Porta Villalta sarà illuminata, fino alla conclusione delle festività, su iniziativa di Sky Gas&Power, con il patrocinio del Comune di Udine. Alla presentazione dell'iniziativa c'erano il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’Assessore Maurizio Franz e il ceo dell'azienda, Stefano Caldarazzo.

La torre è una delle porte di Udine sopravvissute all’evoluzione urbanistica che, in pochi decenni, ha profondamente modificato l’aspetto di molte parti della città. L’edificio è noto agli udinesi per la scritta “1918, nati al rombo del cannone”, a ricordare chi nacque proprio nel 1918, anno della fine della Grande Guerra. Oggi lo storico edificio è sede della Società Friulana di Archeologia, fondata nel 1989 in occasione dei reperti venuti alla luce dagli scavi dei resti di Palazzo Savorgnan, situato nell’attuale piazza Venerio. Nella torre è inoltre ubicata una ricca biblioteca archeologica a disposizione degli oltre 700 soci. La SFA opera su tutto il territorio regionale e, oltre a quella di Udine, ha sedi in Carnia, Medio Friuli, isontino, Friuli Occidentale e area giuliana.

“Le torri rimaste in città - ha commentato l’assessore Franz - rappresentano una testimonianza storica e architettonica che merita di essere valorizzata perché ci racconta di una Udine che per molti aspetti non c’è più. Purtroppo nei decenni passati si è commesso il grave errore di credere che per andare avanti bisognasse distruggere il passato. È avvenuto con le torri, con le porte, con capolavori come il Cinema Eden. È vero esattamente il contrario: è, infatti, solo difendendo le nostre radici, salvaguardando la nostra memoria e valorizzando i luoghi storici e le tradizioni che possiamo costruire il nostro futuro e competere a livello internazionale in ambito turistico, produttivo, culturale. Ringrazio, quindi, a nome dell’amministrazione Sky Gas&Power per illuminare Torre di Porta Villalta, punto di riferimento dell’omonimo borgo e di tutta la città di Udine”.

Soddisfazione anche da parte di Caldarazzo: “Quando il Comune di Udine mi ha informato dell'iniziativa, l'ho accolta subito con entusiasmo. Udine significa molto per Sky Gas&Power. È qui che è nata l'azienda, ed è qui che si trova il suo quartiere generale. Fare questo regalo alla città dimostra il nostro amore per Udine e la vicinanza, autentica, della nostra azienda a tutti i suoi clienti. Chi sceglie Sky Gas&Power ha la sicurezza di averci sempre a fianco. Anche sotto le feste".