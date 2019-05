A Palmanova, Ruda e Gorizia 'Co.So! Artisti per il sociale'

Sabato 18 maggio, alle 17, nella Loggia della Gran Guardia, in Piazza Grande a Palmanova, inaugura la mostra di chiusura dell’iniziativa “Co.So! Artisti per il sociale", un progetto dell’Associazione culturale ETRARTE finanziato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. L’esposizione è il risultato di una serie di laboratori guidati da artisti e creativi nazionali e internazionali, che si sono tenuti fra febbraio e maggio presso le cooperative sociali del Consorzio Il Mosaico attive nell’ambito del benessere e della salute mentale. Fra teatro, tecnologia e mondi ideali, l’iniziativa racconta il percorso che ha coinvolto persone dalle età più varie toccando i comuni di Latisana, San Vito al Torre e Monfalcone. L’evento finale è co-organizzato con il Comune di Palmanova. Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili, commenta: “Siamo orgogliosi di accogliere a Palmanova il risultato di questi laboratori. Giovani creativi che si mettono in gioco nella realizzazione di prodotti artistici innovativi e nella co-creazione vissuta attraverso momenti di socialità e confronto”.



La mostra sarà visitabile anche domenica 19 maggio a Palmanova, per poi spostarsi nel Comune di Ruda (GO), che patrocina l’iniziativa. Lunedì 20 maggio alle ore 18:00 inaugurerà infatti nella seconda location ospitante, il Bar Trattoria al Commercio in Piazza della Libertà; un piccolo aperitivo accoglierà i visitatori. L’esposizione resterà a Ruda fino a domenica 26, per poi spostarsi a Gorizia. La settimana successiva l’allestimento di “Co.So! Artisti per il sociale" occuperà infine l’atrio del CSM al Parco Basaglia di via Vittorio Veneto, spazio dell’Azienda Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina partner del progetto. Inaugurazione lunedì 27 maggio alle ore 18:00, mostra visitabile fino a lunedì 3 giugno.



L’arteterapia è una delle metodologie più utilizzate per il recupero del benessere psicofisico: con Co.So! è stata sperimentata una versione evoluta, in cui professionisti di diverse discipline artistiche aggiungono valore all’esperienza. Si è partiti dal Centro Epochè di Latisana con il laboratorio degli architetti di A+AUD (Architetti Alumni Udine), in cui i partecipanti hanno co-costruito dei loro mondi ideali in miniatura. Il secondo appuntamento invece si è svolto presso il Salone d’Onore del comune di Palmanova, in cui il Teatro della Sabbia (Caterina Comingio e Vincenzo Muriano) ha seguito i partecipanti in un laboratorio di ricerca e condivisione, di gioco teatrale, di riscoperta di spazi vicinissimi, quotidiani. Per ultimo il laboratorio dell’associazione austriaca servus.at (Davide Bevilacqua) alla Collettiva 48, in cui si è lavorato con scarti elettronici per creare un’installazione sonoro-meccanica collaborativa dedicata all’“Internet degli scarti”, affrontando anche temi socio-politici sul “diritto di riparare” prodotti elettronici sempre più complessi e progettati per non poter essere smontati e riportati in vita. Giovedì 9 maggio a Fiumicello - in una tavola rotonda con i partner di progetto – è stata fatta una riflessione condivisa sull’arte contemporanea come linguaggio trasversale per facilitare tematiche sensibili di interesse sociale.



I laboratori “Co.So!” erano gratuiti e aperti a tutti, un’occasione unica di lavorare a stretto contatto con professionisti dell’arte abbattendo barriere e pregiudizi all’insegna della creatività. ETRARTE, associazione culturale attenta alla promozione e ricerca artistica in campo contemporaneo, ha colto questo stimolo e ha portato gli artisti a confrontarsi con il tema della salute e del benessere psicofisico e, attraverso pratiche di co-creazione partecipata, a realizzare un progetto espositivo itinerante. Le attività sono state svolte in partnership strategica con Creaa, impresa con sede a Udine specializzata nell’organizzazione di eventi partecipativi in cui artisti contemporanei coinvolgono i presenti nel processo artistico-creativo.



Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.associazionetrarte.it, dove è possibile guardare anche i videoracconti dell’esperienza.