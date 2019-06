A Palmanova torna The Game Fortress

Palmanova ospiterà la quarta edizione di The Game Fortress. Comic&Movie Festival dal 15 al 16 giugno. L’evento, a cura dell’Associazione culturale NovaLudica, mescola cultura e popculture esplorando il mondo dei comics, del cinema e per la prima volta quest’anno anche del teatro. Le aree tematiche ricostruite nella Città Fortezza - Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2017 - accoglieranno numerosi eventi: incontri con gli autori e le case editrici, approfondimenti e workshop, spettacoli e momenti di intrattenimento, stand, firmacopie e concerti. L’Associazione culturale NovaLudica - con il contributo del Comune di Palmanova, della Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, di Confartigianato di Udine, della Camera di Commercio di Udine e di Promoturismo FVG - presenta la quarta edizione di TheGameFortress - Comic&Movie Festival (15 - 16 giugno), appuntamento dedicato all’universo del fumetto e a tutte le forme che esso assume a contatto con l’arte cinematografica e il teatro.



Il festival di genere più importante della regione prenderà forma attraverso un articolato programma che intende raccontare i punti cardine del linguaggio comics. Tra gli ospiti Silvia Ziche, una delle più conosciute fumettiste italiane e autrice di graphic novel di successo, Matteo Casali, noto autore di Batman, Sara Colaone, premiata fumettista e illustratrice, che sarà al festival con Francesco Satta collaboratore in alcune sue opere, Pierluigi Porazzi, Luca Sabbatini, Carlo Gubitosa, esperto e autore di graphic journalism, il divulgatore scientifico e youtuber Adrian Fartade, Nanni Cobretti, Stefano Conte e il pluripremiato Massimo Dall’Oglio che ha realizzato il Manifesto dell’edizione 2019 del Festival. L’elemento innovativo di quest’anno sarà Game 4 - A Live Experience (regia di Francesco Accomando), uno spettacolo teatrale immersivo in cui il pubblico potrà interagire con attori professionisti, quattro di cui formati all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia. Una mise en scene di 60 minuti che prevede 3 repliche giornaliere (sabato e domenica alle 15.00, 16.45 e 18.30). L’area principale è la cosiddetta “Comic Alley”, uno spazio dove per due giorni si susseguiranno laboratori tematici e firmacopie.



Tra i principali appuntamenti i 7 workshop con la Scuola del Fumetto di Milano: sabato si terranno “Disney” (16.00) e “Animazione” (17.30), mentre domenica si potrà partecipare a “Disegno della Figura” con D. Bonfanti (11.30), a “Disegnare paperi e topi” con Lele Virzì (16.00), a “Disegnare MANGA” con M. Buriola (14.30), a “Il disegno della narrazione a fumetti” con il Premio Pueroni 2018 Massimo Dall’Oglio (15.45) e alla replica dell’incontro dedicato al tema dell’animazione (17.00). Tutti i visitatori potranno inoltre incontrare i propri autori preferiti partecipando a una sessione di firmacopie con Filippo Rossi, Matteo Casali, Massimo Dall’Oglio, Adrian Fartade, Pierluigi Porazzi, Nanni Cobretti, Stefano Conte, Silvia Ziche, Sara Colaone e Ruggero dei Timidi. TheGameFortress collabora inoltre con la Scuola Internazionale di Comics di Padova, presente durante l’evento nella Expo Alley con lezioni di Macha Design, Character Design Fantasy, Creature Design tenute direttamente dai docenti del fumetto quali Carlo Piu e Marco Sada. In questa edizione verrà ulteriormente approfondita la connessione tra il mondo del cinema e quello del fumetto attraverso eventi memorabili come la proiezione cinematografica di "Guerre Stellari" versione originale del 1977 (versione mai uscita in Home video), la proiezione di “Alien" versione cinematografica del 1979.



All’interno della Movie Alley - che misura 800 mq - saranno presenti i gruppi di Star Wars ufficialmente riconosciuti da Lucasfilm: la 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, rispettivamente gruppi di costuming riguardanti l'Impero e la Ribellione del mondo creato da George Lucas. Qui sarà allestita un'innovativa escape room a tema imperiale dove incontrare il possente Jabba in scala 1:1. Tra i personaggi si incontreranno anche il gruppo Gotham Shadow con la scenografia della Bat Caverna, la cella del manicomio di Arkham e una selezione di costumi dei più famosi supereroi del mondo DC Comics; Harry Potter con il gruppo in seno a NovaLudica - gli Expecto Patronum -, decine di personaggi del mondo magico di Hogwarts, pozioni, arti oscure e duelli all'ultima bacchetta; Prizmatec famosi artigiani Friulani di Pordenone esperti di armature che realizzano costumi famosi in tutto il mondo come Iron Man, Evangelion, l'armatura Hulkbuster e il possente Thanos altro oltre 2 metri e 30 centimetri. Parteciperanno anche Ghostbusters Italia con uno stand sul mondo degli acchiappafantasmi reso celebre dagli omonimi film degli anni 80 e il gruppo Steampunk Nordest con dei bellissimi costumi a tema.



Si affronteranno anche temi educativi nelle 10 conferenze organizzate all’interno dell’Agorà Alley, uno spazio di condivisione all’aperto dove si terranno presentazioni di libri tra cui “La Forza sia con Voi” e “SUPER - Ottant’anni del primo supereroe: da Nembo Kid a Superman” con Filippo Rossi e Matteo Casali (15 giugno, 15.00), dialoghi con gli autori con due delle maggiori autrici del fumetto italiano: Silvia Ziche e Sara Colaone, le due autrici-star racconteranno l’arte del fare fumetto, disegnando per il pubblico (15 giugno, 16.30 e 17.15). E ancora riflessioni con esperti e disegnatori come l’incontro con Matteo Casali, Massimo dall’Oglio e Riccardo Lo Forte dei Gotham Shadows per celebrare gli 80 anni dell’Uomo Pipistrello: Batman il cavaliere oscuro (16 giugno, 14.30). Come nelle precedenti edizioni, i giovani appassionati potranno scoprire il mondo del fumetto nella Kids Alley e divertirsi ammirando le creazioni LEGO realizzate per la mostra TheBrickFortress allestita all’interno del Palazzo Comunale di Palmanova. Il festival organizza laboratori narrativi, di pittura creativa, pittura 3D e di esperimenti scientifici per i bambini dai 3 anni in su.



La Boardgames Alley accoglierà come consuetudine tutti gli appassionati del gioco da tavolo grazie alla presenza e al contributo di La Tana del Goblin di Udine, La Tana del Goblin di Gradisca d’Isonzo, Coccinella Rosa, Club Inner Circle, Boardgame Storico, Costola dei Barbari. Ancora una volta si promuove la cultura del “gioco intelligente” affinché stimoli le relazioni sociali, la creatività, la memoria e la sensibilità cognitiva in generale. Accanto all’esplorazione del fumetto, non mancheranno momenti di show e intrattenimento. La serata di sabato avrà inizio con l’intervento “Un piccolo grande passo - La storia dell’Apollo 11” di Adrian Fartade - divulgatore scientifico e maggiore esperto sull’esplorazione spaziale - che ripercorrerà i momenti clou del primo passo dell’uomo sulla luna per celebrare i 50 anni che il 20 luglio 2019 saranno trascorsi dal grande evento. Fartade è uno Youtuber superstar che affronta temi di astrologia introducendo un nuovo metodo didattico e un’evoluzione del rapporto tra scienza e pubblico. Il programma di TheGameFortress 2019 si sviluppa infine nei concerti di sabato con il duo Rapper Miguel K Velasquez e Zeth Castle alle 20.45, del comico e cantante udinese Ruggero dei Timidi nel suo Summer Vibrations Tour e di Carton@Work domenica. Per accedere alle aree dell’evento è necessario acquistare un biglietto che da quest’anno garantisce un cashback, cioè un rimborso parziale della spesa sostenuta: il valore del biglietto d’ingresso potrà essere recuperato attraverso buoni sconto equivalenti a 5 euro e cumulativi in alcuni punti vendita selezionati (Eurospin Palmanova, WeArena Tiare, Il Melograno Ristorante Pizzeria & Shop).



Tutti i buoni saranno attivi dal primo di giorno del festival e convertibili immediatamente.



Programma completo: www.thegamefortress.it