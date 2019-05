A Polcenigo spunta un'orma di dinosauro

Cercava una sorgente, ma sotto i suoi piedi, nei boschi sopra Mezzomonte di Polcenigo, è spuntato qualcosa di inaspettato. Giuseppe Minatelli, pensionato di Santa Lucia di Budoia ha scoperto nientemeno che un’orma di dinosauro. “Era il 28 di aprile del 2018 – racconta Minatelli, appassionato di montagna e fotografia – e mi sono accorto che mi trovavo sopra un sasso particolare, coperto di rami e foglie. Una volta ripulito, è spuntata l’orma”. Un ritrovamento che ha suscitato lo stupore del pensionato pordenonese.

La scoperta, che risale a quasi un anno fa, è passata per il vaglio della Soprintendenza regionale. Gli esperti hanno stabilito che appartiene a un teropodo, alto più di dieci metri. Il ritrovamento di Polcenigo fa il paio con quello di Claut; gli animali, insomma, facevano parte dello stesso gruppo di dinosauri.

“E’ una scoperta molto importante”, conferma Angelo Pusiol, presidente del Gruppo archeologico di Polcenigo. “L’impronta è grande circa 60-65 centimetri. I primi teropodi sembra siano apparsi intorno a 210milioni di anni fa”.

Il Comune, in accordo con la Soprintendenza, sta studiando come valorizzate l’impronta. Tra le ipotesi c'è anche quella di portare il masso in paese...