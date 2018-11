A Pontebba focus sui grandi carnivori

I grandi carnivori saranno i protagonisti venerdì 30 novembre a Pontebba nell'incontro con Stefano Filacorda, ricercatore all'Università di Udine, che parlerà di "Storie antiche e scenari futuri dei grandi carnivori: orso, lupo e lince nelle Alpi Carniche" (ore 20.15, Sala consiliare del Municipio).



La serata si inserisce nel ciclo di lezioni di cultura alpina promosse nell'ambito di PassoPass, il progetto Interreg che mira a valorizzare l'area transfrontaliera compresa tra Passo di Monte Croce Carnico e Passo Pramollo. In tutto cinque incontri dal taglio divulgativo, per far conoscere le risorse naturali e antropiche dei territori del progetto, mettendo in luce le opportunità per la loro tutela e valorizzazione. Nelle prime due lezioni che si sono svolte a Moggio Udinese nelle scorse settimane, con Maria Eliana Poli e Valentino Casolo, entrambi docenti dell'ateneo friulano, si è parlato della storia geologica e della fragilità del territorio, di ambiente e paesaggio. Dopo i grandi carnivori, sarà la volta dei sistemi malghivi, con Ennio Pittino dell'ERSA (7 dicembre a Moggio Udinese, Centro Polifunzionale 'R. Treu'), e delle aree protette, insieme a Franco Musi, già Direttore dell’Azienda Parchi e Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia (14 dicembre nuovamente a Pontebba).



Il progetto transfrontaliero PassoPass ha come partner le sezioni Cai di Moggio Udinese, Pontebba e Ravascletto, insieme alle sezioni ÖAV di Hermagor e Obergailtal-Lesachta e il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine; partner associati sono il Cai Friuli Venezia Giulia e ÖAV Carinzia.