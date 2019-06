Venerdì arriva a Pordenone il 'medico degli alberi' Lucio Montecchio. Patologo vegetale specializzato nella malattia delle piante, è uno degli esperti più autorevoli al mondo in fatto di alberi e ha messo a punto una vera e propria puntura che li cura, come una sorta di endovenosa. A chiamarlo in città è il Comune per il convegno 'I nostri alberi' (ingresso libero) in programma venerdì 7 giugno alle 17.30 a palazzo Montereale Mantica in corso Vittorio Emanuele II.

"L’obiettivo – spiega il sindaco Alessandro Ciriani, che aprirà l’incontro – è fornire un’informazione corretta sulla questione degli alberi. Serve un approccio scientifico, anche per capire quando e come possono essere mantenuti e perché in altri casi non c’è invece alternativa al taglio e, ovviamente, quali sono i doveri di un’Amministrazione comunale".

Docente all’università di Padova, Montecchio è consulente di diverse istituzioni internazionali ed è uno degli otto saggi al mondo scelti dalla Fao per il settore fitosanitario. Ma è anche un divulgatore che, tramite il suo blog, racconta storie di relazioni tra uomini e alberi. E il Financial Times gli ha dedicato una pagina intera in un articolo intitolato 'The man who saves trees' (L’uomo che salva gli alberi).

A confermare gli scopi del convegno è lui stesso: "Credo ci sia bisogno di una informazione scientifica, specie nell’epoca dei social. Parlerò di come avere cura degli alberi. Spesso non sappiamo identificare le esigenze delle singole specie e mettere a dimora l’albero giusto nel posto giusto. Così li condanniamo a sopravvivere in ambienti e climi assolutamente lontani da quelli da loro desiderati. E lì devono restare visto che non hanno le gambe".

A intervenire sarà anche Monica Cairoli, dottore forestale ingaggiato dall’Amministrazione Ciriani. Illustrerà le differenze tra il verde urbano e extraurbano. "Il convegno – spiega - intende fare informazione sulla cultura del verde, senza approcci polemici. La salvaguardia dell’ambiente passa prima di tutto per una maggiore conoscenza e l’acquisizione di comportamenti individuali corretti". Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Marianna Maiorino.