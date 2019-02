A Povoletto alla scoperta de 'L'Arte in caverna'

E’ il laboratorio dedicato ai bambini “L’arte in caverna” a riaprire, dopo la chiusura invernale, l’Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile di Povoletto. Domenica 10 febbraio i bambini dai 5 ai 10 anni possono indagare i segreti, i messaggi e le funzioni delle antiche pitture rupestri calandosi nei panni degli uomini preistorici. Dalle 16.30, in una ricreata caverna preistorica, esperimenti e tecniche di pittura usate dagli antenati diventano giochi per un divertente pomeriggio alla scoperta dell’arte e della preistoria. L’evento avrà posti limitati, si consiglia la prenotazione al numero 345-6454855.

A partire da febbraio e per tutto il nuovo anno l’Antiquarium della Motta offre un programma culturale coinvolgente dedicato ogni mese a un tema diverso, riservando particolare attenzione alle attività per famiglie.

Allestito all’interno di Villa Pitotti a Povoletto, il Museo espone i reperti archeologici e geologici del territorio friulano e non solo. Nella sezione archeologica, reperti unici a livello europeo, rinvenuti nel Castello della Motta di Savorgnano al Torre, testimoniano le strutture, la vita quotidiana e le caratteristiche difensive di uno dei più importanti castelli friulani di epoca medioevale.

La Mostra del Fossile, invece, espone una ricchissima varietà di fossili di flora e fauna rinvenuti in Friuli Venezia Giulia e nel nord Italia. Spicca la ricostruzione a grandezza naturale di un Ursus Speleus, che popolava le grotte della nostra regione.

Il Museo si può visitare domenica 10 febbraio dalle 16 alle 19.