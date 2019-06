A San Daniele il tagliere solidale

A fine ottobre, la tempesta Vaia ha distrutto migliaia di ettari di foreste in Fvg, abbattendo centinaia di migliaia di metri cubi di legname. Alla perdita del bosco, si affianca ora il rischio di malattie e ulteriori crolli.

Per questo, grazie anche al progetto avviato da Pefc Italia, una catena di solidarietà si è mossa per restituire, almeno in parte, ai boschi e alle montagne, un po’ di valore dando il proprio contributo al recupero del materiale schiantato, sotto la regia della cooperativa di Tolmezzo, Legno Servizi e della rete d’imprese FriûlDane. È stato, allo scopo, realizzato un tagliere solidale che vuole proprio rappresentare un segno concreto di questa solidarietà e che sarà presentato nello stand di Legno Servizi, in collaborazione con il Consorzio del prosciutto di San Daniele, ad Aria di festa (21-24 giugno).

Il tagliere è stato realizzato dalla segheria Domini Legnami di San Pier d’Isonzo, in legno massello di purissimo abete bianco, non trattato, proveniente dalle foreste schiantate del Fvg, certificate per la loro gestione sostenibile. Acquistandolo, ci si porta a casa un piccolo pezzo di bosco e si contribuisce a ridare nuova vita alle foreste regionali poiché il ricavato delle vendite sarà destinato proprio a questo scopo solidaristico.