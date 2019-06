A Trieste la mostra 'Alpini: uno stile di vita'

Sabato 8 giugno, alle ore 10.30, al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa/Spazio Filatelia di Trieste, in occasione dell’emissione del francobollo celebrativo dedicato all’Associazione Nazionale Alpini nel centenario della sua costituzione, verrà inaugurata la mostra “Alpini: uno stile di vita”, realizzata in collaborazione con il Museo stesso, lo Spazio Filatelia e l’Ana di Trieste.



Il visitatore, attraverso una ricca esposizione di francobolli, reperti, fotografie e documenti originali, viene guidato alla scoperta degli Alpini che si sono resi protagonisti di numerosi interventi di solidarietà in Italia e all’estero.



Tra i pezzi più interessanti figurano le divise utilizzate durante la prima Guerra Mondiale, i cappelli che identificano queste particolari truppe di montagna e tante cartoline, considerate da sempre le fonti storiche per eccellenza.



È prevista anche la presentazione dell’attività della Protezione Civile di Trieste i cui volontari spesso collaborano fianco a fianco con gli Alpini.



All’inaugurazione sarà presente il coro “Nino Baldi” dell’ANA Trieste diretto dal maestro Bruno de Caro.



La mostra “Alpini: uno stile di vita” sarà aperta fino al 6 luglio 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e il sabato fino alle 12:30.