A Trieste le sere d’estate si accendono di eventi

Torna la bella stagione e con essa torna Trieste Estate 2019, l’attesa rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste, giunta alla sedicesima edizione, caratterizzata da eventi e spettacoli di vario genere, per animare le serate estive cittadine con concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e molto ancora, includendo sia produzioni espresse dal territorio regionale sia dal panorama nazionale e internazionale, ospitate in alcuni degli spazi più affascinanti del centro storico e dei rioni cittadini.



L’intero calendario dell’iniziativa Trieste Estate 2019 è stato presentato oggi, giorno del solstizio, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, dall’Assessore ai Grandi eventi e Giovani del Comune di Trieste, Francesca De Santis. dai direttori artistici di Trieste Estate 2019 Gabriele Centis e Lino Marrazzo e dal Dirigente del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste, Francesca Locci, funzionario-coordinatore della rassegna. Sono intervenuti inoltre i referenti delle associazioni e gruppi partecipanti alla kermesse e il Presidente della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi.



Trieste Estate 2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.



Il calendario degli appuntamenti, al via il 27 giugno, conferma un percorso di qualità, intrapreso negli anni, caratterizzato dall'eterogeneità delle proposte e dall’ampia fruibilità degli spettacoli, selezionati per la loro attrattività sia per i cittadini sia per i turisti e per la loro capacità di abbracciare vari aspetti, da quelli più ricreativi a quelli più intrinsecamente culturali.



Ben 141 gli spettacoli che spaziano dalla musica classica e lirica al jazz, dalla danza al rock, dalla prosa al cinema, per soddisfare un pubblico sempre più vasto e che avranno cinque location di punta - il Bastione Rotondo e il Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, Piazza Verdi, il Polo Giovani presso il Ricreatorio Toti, il Molo Audace – cui si aggiungono i rioni.



Conservatorio Tartini, Glasbena Matica,. European Spirit of Youth Orchestra (ESYO), Società dei Concerti­Trieste., Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia, Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, Civica Orchestra “Giuseppe Verdi”, sono solo alcuni dei tanti grandi nomi protagonisti dell’offerta musicale di Trieste Estate 2019.



A essi, per l’offerta di teatro e prosa, si affiancano tra gli altri i prestigiosi nomi di: Fondazione Teatro di Napoli­Teatro Bellini, CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, Associazione Studio Giallo, Il Rossetti: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, La Contrada­Teatro Stabile di Trieste, Bonawentura – Teatro Miela, Progetto L’Armonia Teatro Amatoriale, Isabel Russinova, …



Inoltre, la rassegna Trieste Estate 2019, per la prima volta avvia una collaborazione internazionale con lo sloveno “Festival Estivo del Litorale” che presenterà in anteprima assoluta a Trieste lo spettacolo “Na valovih – In onda”, una produzione

dello Slovensko stalno gledališcˇe­Teatro Stabile Sloveno e ŠKUC Gledališcˇ e Ljubljana­ŠKUC Teatro di Lubiana in collaborazione con il Cankarjev dom di Lubiana.



6 le iniziative consolidate di ampio respiro, che vanno a comporre il filone denominato 'Trieste Estate Festival'': ShorTS International Film Festival, TriesteLovesJazz, il Trieste Summer Rock Festival, Hot in the City, #cinemanordest e Caravanserraglio, il cinema 'itinerante' in giro nei rioni cittadini.



Anche quest’anno la rassegna prevede un filone espressamente dedicato ai più giovani: il 'Trieste Estate Giovani''

, un progetto avviato con successo nelle scorse due edizioni, che ha accolto grande riscontro e che verrà quindi riproposto nei vari spazi già sperimentati del Polo Giovani Toti, presso l’omonimo ricreatorio. Il programma include sia produzioni artistiche giovanili sia eventi di loro interesse, quali performance teatrali, spettacoli di attualità, concerti, al fine di offrire ai più giovani occasioni per esibire il proprio talento e la propria creatività attraverso le produzioni da loro ideate e realizzate.



Inoltre, nell’ottica di promuovere tutta l'offerta culturale e di intrattenimento della città per il periodo estivo, la brochure e il sito web di Trieste Estate (www.triestestate.it), ospitano anche la descrizione e le modalità di partecipazione di altri spettacoli ed eventi che si svolgeranno nell’estate triestina.



Tutti gli spettacoli e le iniziative di Trieste Estate 2019 sono a ingresso gratuito, salvo dove diversamente indicato.



Per aggiornamenti e ulteriori informazioni: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.

Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e twitter.com/ComunediTrieste

#Triestestate2019