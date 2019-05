A Udine, il Gioco scende in piazza. In occasione della giornata mondiale, sabato 25, con anteprima già giovedì 23 e chiusura domenica 26, tutti i luoghi più caratteristici di Udine saranno presi d’assalto dai bambini di ogni età.

Tra Piazza Libertà, piazza Duomo, il piazzale del Castello, e ancora via Savorgnana, via Lionello, piazza Matteotti, piazza XX settembre, la Ludoteca, lo Spazio Oblò, il giardino del Torso e la Biblioteca, i bambini, a partire dai due anni, potranno sperimentare percorsi storici e multimediali, un ‘giro’ sull’amatissimo Ludobus, ma anche un viaggio con Cesarino il treno dei bambini in partenza per Cividale.

E ancora Tutti in sella nel piazzale del Castello, percorsi sensoriali per i più piccoli e lezioni di riciclo. Non mancheranno laboratori di collage, luci e ombre, giochi in legno e con gli animali.

I più grandicelli potranno anche essere Vigili per un giorno, o provare a giocare a pallavolo, basket e judo o cricket. Impossibile elencare tutte le attività previste durante questo fine settimana, che non sarà rovinato dalla pioggia, perché i giochi non si fermeranno.

Prima di cominciare l’avventura i giocatori dovranno ritirare nei Gmg point in piazza I maggio, al Puntoinforma di via Savorgnana e nella Ludoteca di via del sale, la Gmg card, che, se sarà completata con almeno 10 timbri, darà la possibilità di ritirare un simpatico ‘premio’ in Ludoteca.

Per l’assessore del Comune di Udine all’Istruzione, Elisa Asia Battaglia, “il gioco rappresenta una fase fondamentale nella formazione del bambino e del ragazzo. Ma anche per l’adulto l’attività ludica è importante per la gestione dello strass e per la prevenzione della azzardopatia, che è la negazione del gioco”.

Il programma completa si può consultare sul sito del Comune www.comune.udine.gov.it