Martedì 30 aprile farà tappa anche a Udine la Notte del lavoro narrato, iniziativa di Vincenzo Moretti del Sole 24 Ore arrivata alla sesta edizione nazionale. Quest'anno anche il Friuli si mobilita: Udine sarà una delle tantissime piazze che accoglierà l’evento, che si svolge in contemporanea in Italia e all'estero. L’appuntamento è alle 20.30 nei locali della Fondazione Friuli di via Manin.

Si intervalleranno nell'esposizione di quello che è il senso del lavoro Piero Vigutto, psicologo del lavoro; Renato Pilutti, filosofo pratico e teologo; Gianluca Tesolin, Amministratore Delegato di Bofrost; Micaela Bonessi, sportiva; Ulderica da Pozzo, artista, e Francesco Zanin, artigiano organario. Una serata diversa dal solito convegno, e con un format tutto da scoprire.