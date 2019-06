A Udine la presentazione del volume 'Dentro le Alpi Carniche'

Martedì 25 giugno, alle ore 18.30, presso la sede del Museo Friulano di Storia Naturale, via Sabbadini n. 32, Udine, sarà presentato il volume Dentro le Alpi Carniche realizzato nell’ambito del Progetto GeoTrAC (Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche), finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.



Il volume, curato da Giuseppe Muscio, direttore del Museo, e al quale hanno collaborato Maurizio Ponton dell’università di Trieste e Corrado Venturini dell’ateneo di Bologna, descrive alcuni ‘panorami geologici’ del territorio del Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche e della Carnia in generale.



Grazie alle immagini panoramiche realizzate da Ivo Pecile, corredate da un sintetico schema geologico, è possibile leggere - seppure in maniera semplificata - la geologia dell’area.



Il valore di una montagna, di una valle o di un affioramento roccioso non è solo estetico, ma è anche legato al suo significato, all’opportunità che ci offre di comprendere la storia geologica del pianeta, l’evoluzione del territorio o anche semplicemente un singolo momento dei quasi 500 milioni di storia delle Alpi Carniche.



La disponibilità di una miriade di peculiarità geologiche, che rendono l’estremo lembo orientale delle Alpi un unicum a livello mondiale, è una delle ragioni che hanno spinto l’UTI della Carnia, con quella della Val Canale-Canal del Ferro e con il Geopark Karnische Alpen in Carinzia, a creare il Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche e a valorizzare l’insieme della geodiversità dell’intera Catena Carnica. Il Museo Friulano di Storia Naturale, capofila del progetto GeoTrAC, sviluppato all’interno del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 e a cui collaborano anche il Servizio Geologico Regionale e il Museo di Scienze Naturali di Bolzano, garantisce il coordinamento scientifico dell’iniziativa.



Ma la geologia di un’area si apprezza - il più delle volte - se vista nella sua globalità e quindi con uno sguardo da lontano: in quest’ottica si inserisce il volume Dentro le Alpi Carniche che ha l’obiettivo di aiutare a leggere la geologia transfrontaliera delle nostre montagne.