A Udine le celebrazioni per il Corpus Domini

Domenica 23 giugno ricorre la solennità del santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), una sosta gioiosa dove le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell'Eucaristia e testimoniano la loro fede con la processione per le vie dei paesi e delle città. Un momento che quest'anno riveste un significato ancor più profondo perché vissuto alla luce dell'Anno Santo della Misericordia.

A Udine, in Cattedrale alle 19, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, alla quale sono invitate a partecipare tutte le parrocchie cittadine. Dopo la Santa Messa avrà luogo la Processione eucaristica che, partendo dal Duomo, attraverserà le vie Vittorio Veneto, Piave, piazza Patriarcato, Manin, per concludersi nuovamente in Cattedrale.