A Udine nasce la rete degli orti cittadini

L’agricoltura urbana è un fenomeno presente in molte città dove spazi residuali prendono forma e funzione attraverso la produzione agricola. Anche nella città di Udine si incontrano orti che vengono gestiti sia da aziende che vivono, producono e vendono i loro prodotti nella città, sia da persone che si dedicano alla autoproduzione in particolare di ortaggi. A Udine l’Amministrazione Comunale ha avviato dal 2010 il progetto “L’orto e la luna” attraverso il quale sono stati predisposti spazi attrezzati per la produzione orticola, destinati alle famiglie, agli over 65, a scuole e associazioni.



Anche l’Università di Udine ha avviato nel 2018 un progetto di orti di Ateneo nell’area della azienda agraria in via Pozzuolo destinati ai dipendenti e agli studenti. E anche nei vicini spazi dell’ex ospedale psichiatrico è stato avviato dalla comunità Nove un progetto di Orto sinergico che viene coltivato dagli ospiti della comunità.



Il 6 giugno, giorno della inaugurazione ufficiale degli orti di Ateneo, c’è stata l’occasione per lanciare l’idea di mettere in rete questi progetti e quelli che verranno in futuro aprendo la rete anche a chi coltiva il proprio orto di casa. All'inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Udine, il sindaco Fontanini e gli assessori all’ambiente Silvana Olivotto e alle attività produttive Maurizio Franz, i rappresentanti dell’Università con il magnifico Rettore De Toni, il direttore amministrativo Di Silverio, il direttore della azienda agraria Piasentier e il rappresentante della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile Marangon, la direttrice del Distretto di Salute Mentale di Udine Maria Angela Bertoni e tutti gli ortolani che hanno preso in affitto l’orto.



La rete degli orti vuole essere un luogo di condivisione delle esperienze partendo da progetti comuni di formazione come quello che verrà avviato nei prossimi giorni attraverso la proposta di un momento di divulgazione sulle tecniche di compostaggio della sostanza organica.



Nella foto l’inaugurazione degli orti di Ateneo di martedì 4 giugno.