A Udine torna Design Week

Anche quest’anno il Museo (virtuale) del Design del Friuli Venezia Giulia, MuDeFri, organizza UDINE DESIGN WEEK. La manifestazione si terrà dal 2 (Italian Design Day) al 9 marzo 2019 e vede già coinvolti molti negozi della città. L’idea alla base dell’iniziativa è promuovere Udine associandola a termini quali qualità e creatività, valorizzando quelle attività commerciali che fanno del design un punto di forza e incoraggiando altre a fare qualcosa “di design”. Negozi, designer, studenti, gallerie d’arte, librerie saranno i protagonisti di UDW19, che verrà presentata al pubblico martedì 8 gennaio alle 13.00 in sala Valduga (Camera di Commercio, via Morpurgo 16, ingresso da p.zza Venerio). Sarà proiettato in prima assoluta il video dell’edizione passata, svelato il tema dell’edizione 2019, presentato il programma e le modalità di adesione.



Partecipa per aderire a UDINE DESIGN WEEK, oppure scrivi a info@mudefri.it. La scadenza per le adesioni è il 15 gennaio 2019.